मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कोच्ची से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2706 को बम की धमकी मिलने के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी. यह फ्लाइट मस्कट से कोच्ची होते हुए दिल्ली जा रही थी.

विमान में बम होने की धमकी

शुरुआती जानकारी के अनुसार, एयरलाइन अधिकारियों को विमान में बम होने की धमकी मिली थी. तुरंत ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को सक्रिय किया गया और विमान को नागपुर डायवर्ट कर लैंड कराया गया. नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लोहित मतानी ने बताया, "फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला है, जांच जारी है.

BDDS और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर

बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) ने विमान को अपने नियंत्रण में लिया और गहन तलाशी अभियान शुरू किया. एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है और CISF व स्थानीय पुलिस स्थिति की निगरानी कर रही है. फिलहाल विमान को आइसोलेट कर जांच की जा रही है ताकि खतरे के स्रोत का पता लगाया जा सके.

An IndiGo flight 6E 2706 from Muscat - Kochi - Delhi made an emergency landing at Nagpur airport after a bomb threat was received. All passengers have been deboarded, investigation is underway, nothing suspicious has been found so far: Lohit Matani, DCP Nagpur