नेत्रा मंटेना की शादी में बॉलीवुड सितारों ने सजाई महफिल, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड संग झूमें रणवीर सिंह, देखें Video

उदयपुर का सिटी पैलेस शुक्रवार को सितारों से जगमगा उठा. अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना और पद्मजा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की संगीत सेरेमनी के साथ तीन दिवसीय इवेंट की शुरुआत हुई. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रणवीर सिंह भी उदयपुर पहुंचे हैं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा

उदयपुर का सिटी पैलेस शुक्रवार को सितारों से जगमगा उठा. अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना और पद्मजा मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की संगीत सेरेमनी के साथ तीन दिवसीय इवेंट की शुरुआत हुई, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे इतना ही नहीं कई इंटरनेशनल सेलीब्रिटी भी शामिल हुए. राजू मंटेना और पद्मजा मंटेना की बीटे नेत्रा उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल हुए.

'झुमका' की धुन पर झूमें रणवीर

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी इस हाई प्रोफाइल शादी का हिस्सा बनीं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रणवीर, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड के साथ 'झुमका' पर थिरकते नजर आ रहे हैं. वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का गाना 'झुमका' की धुन चल रही है.

गाना सुनते ही रणवीर सिंह की स्टेज पर रणवीर सिंह एंट्री हो गई.

लोग कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स

और फिर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर आ जाते हैं और उनके साथ थिरकने लगते हैं. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी इस मोमेंट को एंजॉय करते दिखे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो पर फैन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कई ने रणवीर की एनर्जी की तारीफ की तो वहीं कुछ ने मजाकिया कमेंट किए. रणवीर सिंह के इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा - 'रणवीर सिंह 325% टैरिफ लगवा कर मानेंगे.' वहीं एक और लिखता है- 'मत कर लाला मत कर.' एक ने लिखा- 'वीजा कैंसिल...' एक लिखता है- 'जलती आग से खेल रहा है."



