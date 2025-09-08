विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

लंदन में एक बिहारी शख्स के समोसे का स्टॉल खूब फेमस हो गया है और लोग उसकी साफ-सफाई और समोसे के स्वाद की तारीफ करने नहीं थक रहे हैं, यहां जानें पूरा मामला...

बिहार का एक शख्स लंदन की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर अपने अनोखे अंदाज़ में समोसे बेचने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मजेदार अंदाज में समोसे बेचते हुए उसका वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. कुछ लोगों ने तो शख्स के वीडियो पर कमेंट कर दिया, 'ये है बिहार की ताकत.'

घंटावाला समोसा है स्टॉल का नाम

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @biharisamosa.uk नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप में स्वादिष्ट समोसे बनाते हुए एक व्यक्ति मज़ाकिया लहजे में कहता है, 'जब तक लंदन में रहेगा बिहारी, तब तक समोसे का स्वाद हमेशा रहेगा जारी.' उसके समोसे के स्टॉल का नाम घंटावाला समोसा है. फुटेज में यह भी दिखाया गया है कि वह कैसे सफाई से समोसे तैयार करता है और उसके ग्राहकों में भारतीय और लंदन के लोग शामिल हैं. जो काफी मजे लेकर उनके समोसे खाते हैं.

यह वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो गया जिसे 20 लाख से ज़्यादा लाइक्स , 5,000 से ज़्यादा कमेंट्स और 3.7 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. ऐसा लगता है कि यह इंस्टाग्राम अकाउंट हाल ही में बनाया गया है और इसमें बिहार के इस व्यक्ति को स्वादिष्ट समोसे बेचते हुए कई वीडियोज़ में दिखाया गया है, जिनमें कस्टमर के रिव्यू भी शामिल हैं. इस वीडियो को 3.7 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और यह व्यक्ति वाकई सोशल मीडिया पर सनसनी बन गया है.

लोगों ने कमेंट्स में सिर-आंखों पर बिठाया

इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन दिल छू लेने वाले रहे. एक यूजर ने लिखा, 'बिहार की ताकत.' कई नेटिज़न्स उनके स्टॉल की साफ़-सफ़ाई और ग्राहकों को सेवा देने के उनके स्वच्छ तरीके से प्रभावित हुए. एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, 'भाई, आपने हमें गौरवान्वित किया. लंदन में खड़े होकर बिहार का नाम और समोसे का असली स्वाद ज़िंदा रख रहे हो. वाकई प्रेरणादायक. जब तक आप जैसे लोग हैं, बिहार हमेशा विश्व स्तर पर चमकता रहेगा.'

