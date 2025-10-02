भोपाल में दहन से पहले ही राख हुआ रावण, नशे में धुत लड़के-लड़कियां की हैरान करने वाली हरकत

DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
भोपाल के बाग मुगालिया में दशहरा उत्सव से पहले ही रावण का विशाल पुतला अज्ञात युवक-युवती ने जला दिया. आयोजन समिति और स्थानीय लोग हैरान रह गए. पुलिस जांच में जुट गई है.
भोपाल से इस बार दशहरा के दिन एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. राजधानी के बाग मुगालिया इलाके में दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं. आयोजकों ने मैदान में रावण का एक विशाल पुतला खड़ा कर दिया था, जिसे शाम को हजारों की भीड़ के सामने दहन किया जाना था. लेकिन, इस बार रावण का अंत तय समय से घंटों पहले ही कर दिया गया.
मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग 6 बजे एक कार ग्राउंड के पास आकर रुकी. कार में मौजूद कुछ युवक और एक युवती नशे की हालत में बाहर निकले और सीधे रावण के पुतले की ओर बढ़ गए. देखते ही देखते उन्होंने पुतले में आग लगा दी. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा पुतला राख में तब्दील हो गया.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना अचानक हुई और जब तक लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, रावण पूरी तरह जल चुका था. किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर कार सवार लोग ऐसा क्यों कर गए. घटना के बाद से इलाके में चर्चा का माहौल है. उधर, आयोजन समिति के सदस्य इस घटना से नाराज और परेशान हैं. उनका कहना है कि शाम को हजारों की भीड़ जुटने वाली थी और बच्चों के लिए खास कार्यक्रम रखा गया था. लेकिन रावण के समय से पहले जल जाने से पूरा उत्सव बिगड़ गया.
फिलहाल, पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है ताकि आरोपी युवक-युवती की पहचान की जा सके. फिलहाल, यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है.
