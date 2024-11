अगर आपके के पास कोई भी एक टैलेंट है जिससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते है तो आपको कलाकार कहा जा सकता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ युवक मशीन की रफ्तार से खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लोग हैरान है.

जमकर हो रही तारीफ

भंडारे के दौरान खाना परोस रहे इन नौजवानों की टाइमिंग और टैंलेट को देखकर लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो में कुछ लोग नीचे फर्स पर बैठे हुए हैं और सामूहिक भोजन चल रहा है. चार लड़के लाल शर्ट और काली पैंट पहने हुए खाना परोस रहे हैं. इस वीडियो को अब 600,000 से अधिक बार देखा गया है.

ये भी पढ़ें- अनार जूस के पैसे लेकर पिला रहा था पानी, Viral Video में देखें कैसे खुली पोल

MBBS ( Master in bhandara and bachelor of serving ) pic.twitter.com/LieXrOwqni