आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है. सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ है, जो भाषा को लेकर परेशानियां झेलते थे. लेकिन अब एआई की मदद से किसी भी भाषा में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक छात्र को ऑटो ड्राइवर से किराये में बार्गेनिंग करने में दिक्कत हो रही थी. क्योंकि उसे कन्नड़ भाषा नहीं आती थी. फिर ChatGPT मदद से उसने ऐसा तोड़ निकाला जिसे देखकर सब हैरान हो गए.

दरअसल, ऑटो वाला कन्नड़ भाषा में छात्र से किराये की बात कर रहा था, लेकिन छात्र को वह समझ नहीं आ रहा था. ऑटो वाला छात्र से 200 रुपये किराया मांग रहा था. छात्र उससे कम करने की कह रहा था. लेकिन ऑटो वाले को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी. इसके बाद युवक ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ChatGPT से ऑटो वाले से कन्नड भाषा में बात करने के लिए मदद मांगी.

युवक ने कहा, 'Hi ChatGPT, मुझे बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर से बात करने में मदद चाहिए. ड्राइवर 200 रुपये किराया मांग रहा है. मैं एक छात्र हूं. कृपया 100 रुपये में तय करें.' छात्र की बात सुनने का बाद चैटजीपीटी ने अपने वॉयस असिस्टेंट फीचर को आसानी से कन्नड़ को स्विच किया और ऑटो ड्राइवर से किराये पर बातचीत की.

AI ने ऑटो चालक से कन्नड़ भाषा में बात करते हुए कहा, अन्ना, यह छात्र इस रूट पर हर दिन यात्रा करता है. कृपया 100 रुपये में चले जाएं. ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया नहीं, 150 रुपये कर सकता हूं. इसके बाद चैटजीपी की तरफ से और कम करने के लिए कहा गया. आखिरी में 120 रुपये पर ऑटो वाला मान गया.

