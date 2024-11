बेंगलुरु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल बैंगलुरू के ट्रैफिक से परेशान होकर एक युवक ने आपबीती बताई है. उसने ट्वीटर पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की है. अर्पित अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने बताया कि वह ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था तभी उसे भूख लगी. अर्पित करीब वह करीब 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे.

10 मिनट मिनट में खाना डिलीवर

भूख लगने के कारण के उसने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि ट्रैफिक के बावजूद खाना सिर्फ़ 10 मिनट में डिलीवर हो गया. अर्पित अरोड़ा ने 5 नवंबर को ये पोस्ट एक्स पर शेयर की है. उन्होंने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि ' बेंगलुरु का सबसे बेहतरीन पल वह होता है जब आप लगभग दो घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, इसलिए आप अपनी कार से डिनर ऑर्डर करते हैं और यह 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है (खाना खत्म लेकिन ये ट्रैफिक नहीं).'

ये भी पढ़ें- Viral: सामान खरीदने के बाद यात्री ने की ऐसी हरकत, Video देख फूटा लोगों का गुस्सा

Peak Bengaluru moment is when you are stuck in traffic for almost two hours so you order dinner from your car and it gets DELIVERED IN 10 MINUTES(khana khatam lekin ye traffic nahi) pic.twitter.com/zyvzHl7pNK