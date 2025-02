Viral Video: बेंगलुरु से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. ये मामला एक महिला से संबंधित है. ये महिला एक हाथ से कार चला रही है, वहीं दूसरे हाथ से लैपटॉप चलाते हुए ऑफिस के कार्य को निपटा रही है. महिला की इस कारस्तानी को सड़क पर चल रहे दूसरे शख्स ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद इसे सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया पर जाते ही ये वीडियो तेजी के साथ वायरल होने लगा. यूजर्स की ओर से महिला के ऊपर कई सवाल उठाए गए. ट्रैफिक नियम के हवाले से कई बातें कही गईं. पुलिस की ओर से मामले को संज्ञान में लिया गया है. साथ ही पुलिस के द्वारा महिला पर 1000 रुपये का फाइन ठोका गया है.

क्या है पूरा मामला?

ये मामला बेंगलुरु का है. महिला की तरफ से अलग ही तरह से गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा था. उसी सड़क पर साथ चल रहे शख्स ने उसकी कार के नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करते हुए एक वीडियो शूट कर लिया था. वीडियो जब सोशल मीडिया पुर बड़े पैमाने के साथ वायरल होने लगा फिर पुलिस ने मामले को सज्ञान में लेते हुए, पुलिस की ओर से महिला के विरूद्ध नोटिस निकाला गया. महिला से जब पुलिस ने इस संदर्भ में सवाल किया तो महिला ने हैरान करने वाला जवाब पेश किया. वो कहने लगी कि उसको उस समय लॉग-इन बेहद आवश्यक हो गया था. आगे महिला की ओर से बताया गया कि वो बीटीएम लेआउट में मौजूद एक कंपनी में कार्यरत है. वो कहीं बाहर निकली हुई थी, और घर की ओर वापस जा रही थी. तभी उसका लॉग-इन करने का टाइम हो चला थी. इस वजह से उसने अपना लैपटैप को खोला और उसमें लॉग-इन करने लगी.

"work from home not from car while driving" pic.twitter.com/QhTDoaw83R