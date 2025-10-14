Video: दूध से नहाया, केक काटा, तलाक के बाद शख्स ने मनाया शादी जैसा जश्न, गिफ्ट में दिया 12 तोला सोना और 18 लाख कैश

Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि बेड पर नोटों की गड्डी पड़ीं हैं, जो उसने एलिमनी के तौर पर दी. जिसके कैप्शन में लिखा है कि 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश लिया नहीं बल्कि दिया है.

तलाक के बाद कपल को दुखी होते आपने बहुत बार देखा होगा. लेकिन क्या डिवोर्स के बाद किसी को शादी जैसा जश्न मनाते हुए देखा है? जिसमें कोई शख्स, दूल्हा जैसे नहाकर तैयार हुआ हो और फिर सूट-बूट पहनकर तलाक का केक काटा हो? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं. जिसमें शख्स ने न सिर्फ 'हैप्पी डिवोर्स डे' मनाया, बल्कि पत्नी को विदाई में 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश भी दिए.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें शख्स शादी टूटने के बाद जश्न मना रहा है. वीडियो देखा जा सकता है कि उसकी मां अपने बेटे को दूध से नहला कर 'शुद्धि' की रस्म निभा रही है. नहाने के बाद वह सूट-बूट पहनकर दूल्हे की तरह तैयार होता है. फिर एक सौफे पर जाकर बैठ जाता है. इसके बाद वह केक काटता है. जिसपर लिखा है- 'Happy Divorce'.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बेड पर नोटों की गड्डी पड़ीं हैं, जो उसने एलिमनी के तौर पर दी. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर डीके बिरादर ने 25 सितंबर को शेयर किया.

वीडियो ने मचाई सनसनी

बिरादर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कृपया खुश रहें और खुद को सेलिब्रेट करें. उदास न हों. 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश विदाई के तौर पर दिया है. सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं. मेरी जिंदगी, मेरे नियम.'

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इंटरनेट यूजर्स के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा, 'बधाई हो भाई, नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया.'

