कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO

यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड

बिहार: प्रचार के लिए रिटायर्ड अधिकारी ने खुद की निकाली शव यात्रा, अर्थी पर लेटकर पहुंचे श्मशान घाट

20 लाख रुपये की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 100 करोड़ का है टर्नओवर

Video: दूध से नहाया, केक काटा, तलाक के बाद शख्स ने मनाया शादी जैसा जश्न, गिफ्ट में दिया 12 तोला सोना और 18 लाख कैश

IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, अब तक 20 लोगों की मौत

Video: दूध से नहाया, केक काटा, तलाक के बाद शख्स ने मनाया शादी जैसा जश्न, गिफ्ट में दिया 12 तोला सोना और 18 लाख कैश

Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि बेड पर नोटों की गड्डी पड़ीं हैं, जो उसने एलिमनी के तौर पर दी. जिसके कैप्शन में लिखा है कि 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश लिया नहीं बल्कि दिया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 14, 2025, 11:01 PM IST

Video: दूध से नहाया, केक काटा, तलाक के बाद शख्स ने मनाया शादी जैसा जश्न, गिफ्ट में दिया 12 तोला सोना और 18 लाख कैश

man celebrated divorce 

    तलाक के बाद कपल को दुखी होते आपने बहुत बार देखा होगा. लेकिन क्या डिवोर्स के बाद किसी को शादी जैसा जश्न मनाते हुए देखा है? जिसमें कोई शख्स, दूल्हा जैसे नहाकर तैयार हुआ हो और फिर सूट-बूट पहनकर तलाक का केक काटा हो? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं. जिसमें शख्स ने न सिर्फ 'हैप्पी डिवोर्स डे' मनाया, बल्कि पत्नी को विदाई में 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश भी दिए.

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें शख्स शादी टूटने के बाद जश्न मना रहा है. वीडियो देखा जा सकता है कि उसकी मां अपने बेटे को दूध से नहला कर 'शुद्धि' की रस्म निभा रही है. नहाने के बाद वह सूट-बूट पहनकर दूल्हे की तरह तैयार होता है. फिर एक सौफे पर जाकर बैठ जाता है. इसके बाद वह केक काटता है. जिसपर लिखा है- 'Happy Divorce'.

    वीडियो में देखा जा सकता है कि बेड पर नोटों की गड्डी पड़ीं हैं, जो उसने एलिमनी के तौर पर दी. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर डीके बिरादर ने 25 सितंबर को शेयर किया.

    वीडियो ने मचाई सनसनी
    बिरादर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'कृपया खुश रहें और खुद को सेलिब्रेट करें. उदास न हों. 120 ग्राम सोना और 18 लाख रुपये कैश विदाई के तौर पर दिया है. सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं. मेरी जिंदगी, मेरे नियम.'

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Biradar DK (@iamdkbiradar)

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इंटरनेट यूजर्स के बीच एक तीखी बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा, 'बधाई हो भाई, नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा मिल गया.'

