Banglore News: बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा बिस्वाल के साथ सड़क पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. नेहा ने इस घटना की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर दी है. उन्होंने बताया कि वह अपने व्लॉग की शूटिंग करते हुए काम से घर लौट रही थीं, तभी एक 10 साल का लड़का साइकिल पर आया और उसने उनके साथ गलत व्यवहार किया.

छोटे लड़के ने की ये हरकत

नेहा ने बताया कि यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. जब उन्होंने लड़के को रोका, तो कई लोग बोलने लगे कि वह बच्चा है और उसे माफ कर देना चाहिए. इस घटना के बाद नेहा ने कहा कि वे इस घटना से बेहद आहत हैं और ऐसा अनुभव पहली बार हुआ है, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है.

An Instagram user, @nehabiswal120, has reported facing sexual harassment in BTM Layout, Bengaluru. She claims that while she was walking down the street, a boy on a bicycle approached her, greeted her with a "hi," and then inappropriately touched her before quickly fleeing the… pic.twitter.com/R6qXDnVUc8