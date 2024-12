बांग्लादेश (Bangladesh) की एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में छात्राएं वाइस चांसलर(VC) के घर के बाहर लाउडस्पीकर पर हरियाणवी गाने बजाते और डांस करती नजर आ रही हैं. विरोध का ये मजेदार और अनोखा तरीका अब हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

कैसे शुरू हुआ ये अनोखा प्रोटेस्ट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉल के आसपास लंबे समय से शोर-शराबे की समस्या थी. छात्राओं ने इस ध्वनि प्रदूषण को लेकर वीसी से कई बार शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी बात सुनाने के लिए एक नया रास्ता चुना. लड़कियों ने वीसी के घर के बाहर लाउडस्पीकर लगा दिया और हरियाणवी गानों की तेज आवाज में डांस करते हुए विरोध जताया. इस प्रोटेस्ट कि सबसे खास बात यह रही कि इन गानों में भारत का मशहूर गाना 'तेरी आंख्या का काजल' भी शामिल था.

हरियाणवी गानों से क्यों बना ये वीडियो खास?

इस प्रदर्शन के दौरान लड़कियों ने कई भारतीय गाने बजाए, लेकिन हरियाणवी गानों पर उनका डांस खासा चर्चा में है. वीडियो में छात्राएं जमकर मस्ती करती नजर आ रही हैं. गानों और उनके अनोखे विरोध ने इसे भारत में भी वायरल बना दिया. लोग इसे भारत-बांग्लादेश के सांस्कृतिक जुड़ाव का उदाहरण मान रहे हैं. भारत के गानों की लोकप्रियता ने इस विरोध को और रोचक बना दिया.

