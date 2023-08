Drishti IAS वाले विकास दिव्यकीर्ति ने ऐसा क्या कहा कि हो गए ट्रोल? ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा #BanDrishtiIAS

डीएनए हिंदी: लोकप्रिय यूपीएससी कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस (Drishti IAS) इन दिनों एक वीडियो के चलते सुर्खियों का हिस्सा हो गया है. भगवान राम और सीता पर एक कथित बेतुकी टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद शुक्रवार सुबह से ट्विटर पर #BanDrishtiIAS ट्रेंड कर रहा है. ट्विटर यूजर्स ने नाराजगी जताई और प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की.

वीडियो में यूपीएससी की कोचिंग दृष्टि के फाउडंर विकास दिव्यकीर्ति को भगवान राम और सीता पर सफाई देते हुए सुना जा सकता है. उनकी टिप्पणी सुनने के बाद, कुछ छात्रों को बैकग्राउंड में हंसते हुए भी सुना जा सकता है.

कई ट्विटर यूजर ने विकास दिव्यकीर्ति पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. वे अब ट्विटर पर #BanDrishtiIAS ट्रेंड कर रहे हैं. कुछ ही घंटों में हजारों #BanDrishtiIAS ट्वीट किए जा चुके हैं.

#BanDrishtiIAS .... @PMOIndia @HMOIndia He should be banned and arrested for spreading hatred about Prabu Shree Ram and Sita Mayia ... @ANI https://t.co/3YfUdbbNO7

एक यूजर ने कोच विकास का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "इस ट्रेंड को देखकर मैं बहुत खुश हूं. हिन्दू दिन प्रतिदिन जागरूक हो रहे हैं. अपने बच्चों को इस 'रावण' के पास मत भेजो, जो अपने बच्चों का ब्रेनवॉश करते हैं, उनके ही धर्म के खिलाफ."

एक अन्य ने लिखा, "यूपीएससी के एक कोच विकास दिव्यकीर्ति हिंदू धर्म के विषय की बेतुकी व्याख्या कर रहे थे. इस तरह की कोचिंग पर बैन लगना चाहिए. #BanDrishtiIAS”

#DrishtiIasOurPride He was just quoting a hindi novel #BanDrishtiIAS pic.twitter.com/rbohbU9wkZ

#BanDrishtiIAS



Seems like your sense of humour cannot go down well this time😂😂😂



UPSC coacher’s rounds of absurd explanations of Hinduism outrage the Hindu leaders. pic.twitter.com/8FxEEjVxa3