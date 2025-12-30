FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूट्यूब पर AI का कमाल: असम के सुरजीत ने ‘बंदर’ से कमाए 38 करोड़ रुपये, समझिए पूरी कहानी

असम के सुरजीत करमाकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए एक बंदर कैरेक्टर के जरिए यूट्यूब पर बड़ी सफलता हासिल की है. शॉर्ट और फनी वीडियो से उनकी कमाई 38 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है.

राजा राम

Updated : Dec 30, 2025, 11:33 PM IST

यूट्यूब पर AI का कमाल: असम के सुरजीत ने ‘बंदर’ से कमाए 38 करोड़ रुपये, समझिए पूरी कहानी
यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि कमाई का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं. जहां लाखों कंटेंट क्रिएटर हर दिन नए-नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वहीं असम के एक युवक ने बिना कैमरे पर आए और बिना पारंपरिक कंटेंट बनाए यूट्यूब की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली. खास बात यह है कि उसकी सफलता के पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक AI से बना बंदर है. सुरजीत करमाकर की यह कहानी दिखाती है कि डिजिटल दौर में बड़ा स्टूडियो, कैमरा या भारी बजट नहीं, बल्कि सही आइडिया और टेक्नोलॉजी की समझ ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन चुकी है. 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार कैरेक्टर

दरअसल, असम के सुरजीत करमाकर ने साल 2020 में ‘बंदर अपना दोस्त’ नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया. इस चैनल पर दिखाई देने वाला बंदर कोई असली जानवर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया एक डिजिटल कैरेक्टर है. यह बंदर फिल्मी डायलॉग बोलता है, मजेदार रिएक्शन देता है और छोटे-छोटे कॉमेडी सीन में नजर आता है. दरअसल, सुरजीत का कंटेंट न तो गंभीर है और न ही किसी संदेश पर आधारित. उनके वीडियो आम दर्शकों को तुरंत पसंद आने वाले हल्के-फुल्के और मजेदार होते हैं. यही वजह है कि लोग इन वीडियो को पूरा देखते हैं और बार-बार शेयर भी करते हैं. 

यह भी पढ़ें: VIDEO: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का दमदार टेस्ट, 180 की स्पीड में भी नहीं हिला पानी का गिलास

यूट्यूब एल्गोरिदम का है पूरा खेल 

यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही वीडियो को ज्यादा प्रमोट करता है, जिनका वॉच टाइम ज्यादा हो. इस चैनल के 27.7 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं और अब तक करीब 2.4 अरब व्यूज मिल चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चैनल की सालाना कमाई लगभग 42.5 लाख डॉलर, यानी करीब 38 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि AI आधारित कंटेंट को लेकर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अक्सर सख्त माना जाता है. अब तक चैनल पर 620 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और इनमें से कोई भी वीडियो 5 मिनट से लंबा नहीं है. बावजूद इसके, दर्शकों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है. डिजिटल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज के समय में शॉर्ट, फनी और AI जनरेटेड वीडियो तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर नए यूजर्स के बीच. 

