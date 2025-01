सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक विदेशी महिला कैब ड्राइवर को पीट रही है.

TRENDING NOW

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कई बार कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर आपको बेहद गुस्सा आता होगा. वहीं कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला लगातार कैब ड्राइवर पर हमला करती हुई दिख रही है.

वायरल हुआ वीडियो

बताया गया कि महिला यात्री नशे में थी और जब ड्राइवर ने उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहा तो उसे यह समझ में नहीं आया कि वह अपनी लोकेशन पर पहुंच गई है. वीडियो में महिाल कैब ड्राइवरो को मारती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स इस वीडियो को देखकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और महिला के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया प्लटफार्म X पर शेयर किया गया है.

Kalesh b/w a Drunk lady and a Uber Driver over Wrong location in Dubai pic.twitter.com/eINqcm4QfD

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 31, 2024

यूजर्स ने किया कमेंट

वीडियो में कैब ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठी एक महिला से कहता है, 'मुझे मत छुओ मैडम'. वीडियो में महिला चिल्लाती है और कैब ड्राइवर से लोकेशन तक ले जाने के लिए कहती है. ड्राइवर कहता है कि वे लोकेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन महिला सुनने से इनकार करती है और ड्राइवर को पीटना शुरू कर देती है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि इसे ड्राइवर ने ही रिकार्ड किया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ ने महिला के दुर्व्यवहार की निंदा की. एक व्यक्ति ने लिखा, ऐसा नहीं होना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि हमें पूरी जानकारी नहीं है.

