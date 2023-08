भड़क उठा मुर्गा, गुस्से में 'मालिक' पर ही कर दिया हमला और जान से मार डाला

डीएनए हिंदी: कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें जानलेवा नहीं माना जाता है. इसके बावजूद यदि वे हमला करके किसी के मरने की वजह बन जाएं तो यह एक आश्चर्यजनक बात हो सकती है. आयरलैंड के एक शख्स पर एक अमेरिकी नस्ल के मुर्गे ने ऐसा हमला किया कि उस शख्स का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और अंत में उसकी ज्यादा खून निकलने समेत हार्ट अटैक के चलते दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना पिछले साल की है लेकिन अब इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है.

दरअसल, मरने वाले आयरलैंड निवासी शख्स का नाम जैसपर क्रॉस बताया गया है. इस शख्स पर ब्राहमा चिकन नस्ल के एक अमेरिकी मुर्गे ने हमला बोल दिया था. इसको लेकर पिछले साल एक कमेटी बनी थी जिसमें अब कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यह भी सामने आया है कि शख्स को बचाने के लिए करीब 25 करीब 30 मिनट तक पीसीआर दिया था लेकिन वह नहीं बच सका.

