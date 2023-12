नोएडा के इस बच्चे ने 700 रुपए में मांगी थार, आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर कही यह बात

डीएनए हिंदी: उद्योगपति आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से कभी फनी वीडियो शेयर किए जाते हैं तो कभी मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं. ऐसे में उन्होंने अब एक छोटे बच्चे का वीडियो शेयर किया है. जो महिंद्रा कंपनी की थार को केवल 700 रुपए में खरीदना चाहता है. बच्चे का वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह के रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं.

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर एक छोटे बच्चे और उसके पिता के बीच हो रही बातचीत का वीडियो शेयर किया है. छोटी सी क्लिप में बच्चा अपने पिता से महिंद्रा थार के बारे में बात करता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं बल्कि वह अपने पिता से कहता है कि हम चलकर महिंद्रा की नई थार ले आएंगे. वह भी केवल 700 रुपए में. इस वीडियो के साथ आनंद महिंद्रा ने एक ऐसा कैप्शन लिखा, जिस पर लोग तमाम तरह के रिएक्शन देने लगे.

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर कही यह बात

आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर कर बताया कि उनके दोस्त ने इसे यह कहकर भेजा है कि वह चीकू को बहुत प्यार करते हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा कि अब मैं भी उससे प्यार करने लगा हूं लेकिन मुझे केवल इस बात से दिक्कत है कि वह मात्र 700 रुपए में थार खरीदना चाहता है, अगर हम ऐसा करते हैं तो जल्दी ही दिवालिया हो जाएंगे. आनंद महिंद्रा इस कैप्शन पर एक यूजर ने लिखा कि जब वह 18 साल का हो जाए तो एक थार तो बनती है सर. जिसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने कहा कि चलो ठीक है, पर आपने सोचा कि तब मेरी उम्र क्या होगी?

My friend @soonitara sent me this saying “I love Cheeku!” So I watched some of his posts on Insta (@cheekuthenoidakid) and now I love him too. My only problem is that if we validated his claim & sold the Thar for 700 bucks, we’d be bankrupt pretty soon…😀 pic.twitter.com/j49jbP9PW4