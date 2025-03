आनंद महिंद्र एक जिंदादिल नेचर वाले व्यक्ति हैं. कई बार देका गया है कि आनंद महिंद्रा लोगों को उनके अच्छे काम करने पर उन्हें प्रोतसाहित करते हैं. चाहे वो किसी की कोई कला हो या किसी ने किसी की मदद की हो. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक कंटेंट क्रिएटर की लगभग 7 महीने पुरानी वीडियो को शेयर करते हुए एक दिल को छू लेनी वाली पोस्ट लिखी है. इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. उस वीडियो को 9 अगस्त 2024 को पोस्ट किया गया था. आनंद महिंद्रा ने इसी वीडियो को दोबारा से पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात कही है.

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, मेरा मानना ​​है कि यह वीडियो एक साल से ज्यादा पुराना है. मैंने इसे हाल ही में देखा और इससे बहुत प्रभावित हुआ. सबसे पहले, कार के मालिक को उसकी उदारता और सहानुभूति के लिए धन्यवाद. और मुझे कहना होगा कि एक कार निर्माता के तौर पर, यह याद दिलाना अच्छा है कि कारें लोगों को कितनी खुशी और आनंद दे सकती हैं.

This video is, I believe, over a year old.



I saw it only recently and couldn’t help being greatly moved.



First, thank you to the car’s owner for his generosity of spirit and empathy.



And I have to say, as a car manufacturer, it is good to be reminded of the uninhibited joy and…