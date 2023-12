ड्राइवर ने दिखा दी ऐसी ड्राइविंग, आनंद महिंद्रा भी रह गए दंग, देखें Viral Video

डीएनए हिंदी: मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आते हैं. वह अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कभी हंसाने वाले तो कभी इमोशनल कर देने वाले वीडियो शेयर करते रहते हैं. कई बार वह मोटिवेशनल और गाड़ियों से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. हाल में ही उन्होंने दो कार ड्राइवर का वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद और काले रंग की दो कारें अचानक से आमने-सामने आ जाती हैं. जबकि एक ही गाड़ी के जाने की जगह है और दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है. इस बीच लड़की सबसे पहले कार को बैक करके किनारे लगा देती है लेकिन दूसरी गाड़ी को निकालने के लिए जगह नहीं मिलती है. अगले पल ही देखने को मिलता है की काली गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कार को दो पहियों पर चलाकर वहां से आराम से निकाल लेता है.

पढ़ें- संसद में घुसकर लोकसभा को धुआं-धुआं करने वाले प्रदर्शनकारी हैं कौन?

Wait….Whaaaat?? Ok, I suppose it’s better than just ending up in a shouting match. But as the saying goes: ‘Don’t try this at home…’ pic.twitter.com/5XeFd1kE31