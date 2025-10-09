Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका

American woman Bhojpuri song dance viral: विदेशी महिला का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

भोजपुरी गाने हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि अब विदेशों में भी खूब गरदा मचा रहे हैं. सोशल मीडिया आपको ऐसे तमाम वीडियो मिल जाएंगे, जहां विदेश लड़कियां भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती दिख रही हैं. इस बीच एक अमेरिकी महिला तो उन सबसे आगे निकल गई. उसने भोजपुरी गाने के चक्कर में Squid Game का नियम ही बदल दिया.

दरअसल, अमेरिकी महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह गेम को भोजपुरी स्टाइल में खेलती नजर आ रही है. नियमों के मुताबिक, इस गेम में खिलाड़ियों को दौड़ना होता है. लेकिन महिला दौड़ने की बजाय खेसारी लाल यादव के गाने 'सज के सवर के' पर डांस करने लग जाती है.

विदेशी महिला का यह अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब महिला ने इस तरह का वीडियो शेयर किया है.

महिला के डांस ने बटौरी सुर्खियां

इससे पहले भी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वेयर पर एक प्लेकार्ड पकड़े महिला ने वीडियो पोस्ट किया था. जिसके कैप्शन में लिखा, 'Looking for an Indian Husband'. इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर खूब सनसनी मचाई थी.

वीडियो को @logielingo नामक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी है. तभी भोजपुरी गाना बजता है और महिला थिरकना शुरू कर देती है.

