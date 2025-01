Viral News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर कुछ न कुछ वायरल हो रहा होता है. कभी किसी लड़ाई का वीडियो, तो कभी किसी का मजेदार जुगाड़ सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. छोटे बच्चों के प्यारे डांस वीडियो भी वायरल होते हैं. कई बार अतरंगी हरकत करते लोग भी सोशल मीडिया पर दिखते हैं. इसके अलावा मजेदार और दिलचस्प फोटो भी वायरल हो जाते हैं. इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर क्लास में पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वीडियो के वायरल होने का वह एक स्टूडेंट है.

क्या है वीडियो?

इस वायरल वीडियो में एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट फोन पर बात कर रहे हैं और कुछ एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उस स्टूडेंट पर जा रहा है, जो बड़े आराम से क्लास में सोते हुए नजर आ रहा है. वह जिस आराम से सो रहा है. उसे देख कर कोई भी चौंक सकता है. उसकी सोने की अदा बिल्कुल घर पर आराम से सोने की तरह नजर आ रही है.

Bhai to students of the year pic.twitter.com/JeDLozY8NW