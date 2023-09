BJP MP Viral Video: बीजेपी के सांसद ने महिला विधायक का कंधा पकड़ा, वीडियो में देखें नाराजगी जताने पर कैसे हंसते दिखे

डीएनए हिंदी: अलीगढ़ में राजनीति के मंच से एक वीडियो सामने आया है जो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है. दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद सतीश गौतम और विधायक सदर विधायक मुक्ता राजा अगल-बगल में बैठे थे. इसी दौरान गौतम ने राजा का पहले हाथ पकड़ा और फिर कंधे पर हाथ रख दिया. महिला विधायक ने जब इसका विरोध किया तो वह हंसते नजर आए. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद से लोग बीजेपी सांसद की इस हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं. दरअसल यह पार्टी के किसी कार्यक्रम के दौरान हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहां मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है.

बीजेपी सांसद और विधायक की नोक-झोक और असहजता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब तक न तो सांसद सतीश गौतम और न ही विधायक मुक्ता राजा की ओर से इस मु्द्दे पर कोई प्रतिक्रिया सामनेआई है. हालांकि, वीडियो में महिला विधायक के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही हैं. शायद उन्हें मंच पर सांसद का इस तरह से हाथ पकड़ना और ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी असहजता भी जाहिर कर दी.

Aligarh BJP MP Satish Gautam misbehaving with BJP MLA Mukta Raja. In Public. In front of cameras.

