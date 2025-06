भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अहमदाबाद पहंचे. वहीं, रथयात्रा के दौरान एक हाथी डीजे की आवाज से बेकाबू हो गया. इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरा मच गई.

अहमदाबाद में 148वीं जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान डीजे की आवाज से एक हाथी बेकाबू हो गया. इस दौरान रथयात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच अपरातफरी मच गई. सबी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. हालांकि, अंत में महावतों ने हाथी को काबू में कर लिया. जगन्नाथ यात्रा में हजारों भक्तों की भीड़ जमा होती है. इस दौरान तीन हाथियों के बेकाबू होने से भीड़ में मौजूद लोग भी इधर-उधर भागने लगे. हाथी को देखते ही लोगों ने संभलना शुरू किया और आगे का रास्ता खाली करते चले गए.

घटना का वीडियो वायरल

अहमदाबाद रथयात्रा के रूट में खाड़िया विस्तार जगह पड़ती है, जहां से हाथियों के बेकाबू होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. डीजे की तेज आवाज से एक हाथी भड़क गया और दौड़ने लगा. उस हाथी को देखकर बाकी के दो हाथी भी बेकाबू हो गए. बताया जा रहा कि यात्रा में 5-6 हाथी बेकाबू हुए थे. इनमें से तीन हाथी खाड़िया की गलियों में दौड़ने लगे थे. भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार खलासी समुदाय ने शहर के जमालपुर क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकाला.

Watch | Three elephants in Ahmedabad Rath Yatra procession went out of control and started running in the Khadia area of the city. pic.twitter.com/iqNGRjROVo

ये भी पढ़ें-हाथियों की सबसे अधिक आबादी वाले 5 देश, जानें किस नंबर पर भारत

तीन रथों की भव्य शोभायात्रा 400 वर्ष पुराने मंदिर से शुरू हुई और पुराने शहर से होते हुए इसके रात आठ बजे तक लौटने की उम्मीद है. बता दें कि इस भगदड़ में तीन से चार लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. उनमें से एक मीडियाकर्मी है. हालांकि, राहत की बात ये है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है. ये लोग हाथी के नजदीक ही खड़े थे और भगदड़ में गिर गए थे, लेकिन जबतक हाथी उन लोगों तक पहुंचते, तब तक लोगों ने उन्हें बचा लिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.