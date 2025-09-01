करोड़ों की लग्जरी कार में घूमते दिखे 10 साल के अभिनव अरोड़ा, वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

Abhinav Arora Porsche: 10 वर्षीय बाल संत अभिनव अरोड़ा का लग्जरी कार वाला वीडियो वायरल हो गया है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी लाइफस्टाइल और पैसे के स्रोत पर सवाल उठा रहे हैं.

Abhinav Arora Porsche: सोशल मीडिया पर अपने भक्ति वीडियो और आध्यात्मिक प्रवचनों से अक्सर चर्चा में रहने वाले अभिनव अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि, इस बार चर्चा का कारण उनका कोई बयान या सत्संग नहीं है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक बेहद ही लग्जरी स्पोर्ट्स कार में दिख रहे हैं. वायरल हुए वीडियो में अभिनव को एक चमकदार कार से उतरते देखा गया, जिसे कई लोग पोर्श बता रहे हैं. जैसे ही वीडियो सामने आया, लोगों ने उनकी उम्र और लाइफस्टाइल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

आखिर पैसा कहां से आ रहा है?

वीडियो में अभिनव पारंपरिक कुर्ते और माथे पर लाल तिलक लगाए नजर आते हैं. हालांकि ये वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है. जिसमें अभिनव राधे-राधे कहते नजर आ रहे हैं. आपको बता दें इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. अब ये वीडियो देखने के बाद लोग अलग-अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जहां कुछ लोगों ने इस दृश्य को प्रेरणादायक बताया, वहीं कई यूजर्स ने आलोचना करते हुए लिखा, '10 साल का बच्चा और इतनी महंगी कार? आखिर पैसा कहां से आ रहा है?'

यह सब परिवार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा

यह पहली बार नहीं है जब अभिनव और उनके परिवार की लाइफस्टाइल सवालों के घेरे में आई हो. बताते चलें पोर्श जैसी लग्जरी कार की कीमत भारत में करीब 96 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपये तक होती है. ऐसे में कई लोग मान रहे हैं कि यह सब परिवार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है. अब सबकी नजरें अभिनव और उनके परिवार की ओर हैं कि वे इस विवाद पर क्या जवाब देते हैं.

