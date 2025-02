Viral Video: बाल संत के नाम से लोगों के बीच पहचान बनाने वाले अभिनव अरोड़ा अपने भक्ति के खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं. हांलाकी सोशल मीडिया पर कई बार उन्हें लोगों द्वारा ट्रोल किया जाता है. अभिनव अरोड़ा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी फॉलोअर्स है. वो आए दिन इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो शेयर करते रहते हैं. फिलहाल अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा है.

संगम ने लगाई डुबकी

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनव अरोड़ा महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचे है. वो माघी पूर्मिणा के अवसर पर संगम में स्नान किया है. अभिनव अरोड़ा ने संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए कहा है कि माघी पूर्णिमा पर मुझे प्रयागराज स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं. इसी के साथ उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अभिनव अरोड़ा नीले रंग का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं.

बहुत खुश नजर आए अभिनव

ये वीडियो शेयर करते हुए अभिनव अरोड़ा कहते हैं कि 'इस समय हूं में महाकुंभ में और महाकंभ से आपको एक बात कहना चाहूंगा. कुछ लोग भीड़ के कारण भीड़ से डर कर महाकुंभ नहीं आ रहे हैं तो मैं उन सभी को कहना चाहू्ंगा कि भाइया सभी यहां आ जाओ. ये आस्था की भीड़ है ये भक्ति की भीड़ है. ये सनातन की भीड़ है. ये सभी हमारे भाई बहन हैं. ये भक्त हैं ये सनातनी हैं. जो भीड़ से डरकर महाकुंभ नहीं आ रहे हैं वो आ जाइए आपका महाकुंभ में स्वागत है.'

क्यों खास है अभिनव का बैग

इस दौरान अरोड़ा संगम नगरी प्रयागराज में डायर का बैग लेकर पहुंचे हैं. इस बैग की कीमत लाखों में है. इसी वजह से उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसी को लेकर एक यूजर Sanjoy ghose ने एक्स पर लिखा है. कि

"बेचारे अभिनव का मज़ाक उड़ाने वालों को बता दूँ कि इतनी कम उम्र में उसने लाखों की कीमत का डायर बैग खरीद लिया और उसे लेकर प्रयाग भी गया! आपको क्या हासिल हुआ?"

To all those who mocked poor Abhinav, at such a young age he has managed to get himself a Dior bag which costs lakhs and has also taken it to Prayag! What have you achieved? pic.twitter.com/3ugRGZk02G