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एक स्त्री अकेले धन से बेहतर एक ऐसे पुरुष का साथ पसंद करती है जिसके पास धन न हो....समझें इस यूनानी कहावत का असली मतलब क्या है और आज के समय में यह कैसे प्रासंगिक है...

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Jaya Pandey

Updated : May 28, 2026, 04:09 PM IST

'औरत सिर्फ पैसे से ज्यादा ऐसे मर्द का साथ चाहती है जिसके पास पैसे न हों', क्या है इस यूनानी कहावत के मायने?

Proverb of The Day  (Image: AI Generated)

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एक यूनानी कहावत है- A woman prefers a man without money to money without a man. इसका हिंदी में अनुवाद है कि एक स्त्री अकेले धन से बेहतर एक ऐसे पुरुष का साथ पसंद करती है जिसके पास धन न हो. इस कहावत का मतलब है कि केवल धन ही जीवन को पूरा नहीं करता. आर्थिक सुरक्षा भले ही जरूरी है लेकिन प्रेम, अपनापन और किसी का साथ जीवन को गहराई और मकसद देते हैं. यह यूनानी कहावत मानवीय रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव और जीवन में सच्ची खुशी के महत्व को समझाती है.

इंसान केवल भौतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसे भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन भी चाहिए होता है. अकेलेपन के साथ मिलने वाली समृद्धि से कहीं ज्यादा कीमती किसी अपने का साथ होता है. कई बार लोग मान लेते हैं कि धन ही खुशियों की चाभी है लेकिम असल जीवन के अनुभव बताते हैं कि रिश्ते, भरोसा और भावनात्मक साथ इंसान को मानसिक तौर पर ज्यादा संतुष्ट करता है. इसी वजह से समाज में यह माना जाता है कि सच्ची खुशी केवल घर या गाड़ी खरीद लेने से ही नहीं मिलती बल्कि हमारे जीवन में कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, जिससे हम अपनी खुशियों को बांट सकें.

...तो फिर क्या धन का कोई महत्व ही नहीं?

इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि धन का कोई महत्व ही नहीं है. आर्थिक स्थिरता जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाती है. यह शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर अवसरों तक पहुंच आसान तो कर सकती है, लेकिन जब रिश्तों में समझ, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव की कमी हो, तब केवल पैसा जीवन की खालीपन को दूर नहीं कर पाता. कई लोग धनवान होने के बावजूद अकेलापन महसूस करते हैं. जबकि सीमित संसाधनों में रहने वाले लोग अपने मजबूत रिश्तों की वजह से ज्यादा संतुष्ट दिखाई देते हैं. 

इंसान सामाजिक प्राणी है जिसे लोगों का साथ पसंद होता है. कठिन वक्त में भावनात्मक सहारा, समझ और किसी अपने की मौजूदगी मानसिक मजबूती देती है. पैसा आपकी समस्याओं को जरूर कम कर देता है लेकिन यह भरोसा, अपनापन और सच्ची परवाह नहीं खरीद सकता. आधुनिक जीवन में लोग करियर, सफलता और धन कमाने के पीछे तेजी से भाग रहे हैं. सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया जहां लोगों को जोड़ने का दावा करती है लेकिन असल में हमारे भावनात्मक संबंध इससे कमजोर पड़ते जा रहे हैं. 

धन से ज्यादा किसी अपने का साथ है जरूरी

पैसा किसी के जीवन स्तर को बेहतर बना सकता है, लेकिन प्रेम, समझ, अपनापन और किसी अपने का साथ हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं. लोग अपनी खुशी अक्सर इस बात से तय करते हैं कि हमारे पास कितना धन है लेकिन असल में सच्ची खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ हम अपनी खुशियों और मुश्किलों को बांट सकते हैं.

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