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'स्त्री के नौ जीवन होते हैं जबकि पुरुष के सिर्फ एक...', इस यूनानी कहावत के असली मायने क्या हैं?

यूनान में एक कहावत है A woman has nine lives, a man only one... समझिए आखिर इस कहावत का असली मतलब क्या है और यह कहावत हमें क्या सिखाती है...

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Jaya Pandey

Updated : May 27, 2026, 11:51 AM IST

'स्त्री के नौ जीवन होते हैं जबकि पुरुष के सिर्फ एक...', इस यूनानी कहावत के असली मायने क्या हैं?

Image: AI Generated

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एक यूनानी कहावत है जिसका हिंदी में अनुवाद है- 'एक स्त्री के नौ जीवन होते हैं, जबकि पुरुष के सिर्फ एक.' यह कहावत यह बताती है कि कुछ लोगों में कठिन परिस्थितियों, भावनात्मक दर्द और जीवन के संघर्षों से उबरने की अद्भुत क्षमता होती है.  ये लचीलेपन, भावनात्मक सहनशक्ति और जीवन की कठिनाइयों से उबरने की क्षमता पर प्रकाश डालती है. हालांकि भावनात्मक मजबूती सिर्फ किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति का अनुभव, व्यक्तित्व और परिस्थितियां उसकी सहनशक्ति को प्रभावित करती हैं.

इंग्लिश और जापानी भाषा में इससे जुड़ी कहावत

इंग्लिश में भी इससे जुड़ी कहावत है What doesn’t kill you makes you stronger यानी जो कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाती, वह आपको और मजबूत बना देती है. इसी तरह जापानी कहावत Fall seven times, stand up eight यह संदेश देती है कि हार के बाद दोबारा उठना ही असली जीत की शुरुआत है. इन सभी कहावतों का असली मतलब यही है कि जिंदगी में कठिनाइयां जरूर आती हैं लेकिन उनसे उबरने की क्षमता ही इंसान की असली ताकत होता है.

यूनानी लोककथाओं और कहावतों में अक्सर जीवन के अनुभवों को सरल लेकिन गहरे अर्थों के साथ व्यक्त किया जाता है. इस कहावत में 'नौ जीवन' का इस्तेमाल प्रतीक के रूप में किया गया है. एक कहावत यह भी है कि बिल्ली के नौ जीवन होते हैं.  इसका मतलब यह है कि कुछ लोग कठिन समय, असफलता, भावनात्मक चोट या पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद खुद को फिर से संभाल लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटा लेते हैं. यह कहावत धैर्य, मानसिक शक्ति और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता को महत्व देती है.

इन कहावतों का असली मतलब क्या है?

कहावत के दूसरे हिस्से में 'पुरुषों का सिर्फ एक जीवन होता है', यह दिखाने की कोशिश करता है कि समाज में पुरुषों से मजबूत बने रहने, इमोशन कम दिखाने और जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाने की अपेक्षा की जाती है. ऐसी सामाजिक सोच भावनात्मक दबाव को बढ़ा देती है. ऐसे में इस कहावत को किसी एक लिंग से जोड़कर देखने की जगह अलग-अलग सामाजिक अनुभवों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में समझना ज्यादा उचित है.

यह कहावत सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक ताकत या बाहरी आत्मविश्वास में नहीं होती. वास्तविक मजबूती अक्सर उस व्यक्ति में दिखाई देती है जो बार-बार गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, दर्द से सीखता है और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता रहता है. जीवन में कई बार असफलताएं, रिश्तों में टूटन, आर्थिक दबाव, करियर की चुनौतियां और व्यक्तिगत निराशाएं इंसान को कमजोर महसूस करा सकती हैं, लेकिन यही अनुभव व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं.

'असफलता हमें तोड़ने से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है'

हर असफलता के बाद वापसी की संभावना इसलिए होती है क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं होता. मुश्किलें कभी भी स्थायी नहीं होतीं.  जीवन में आने वाली बाधाएं अक्सर हमें नई सीख देती हैं. कई बार असफलता हमें अपनी कमजोरियों को समझने, नई रणनीति बनाने और खुद को पहले से बेहतर बनने का मौका देती है. इतिहास और वर्तमान दोनों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां लोगों ने कई असफलताओं के बाद सफलता हासिल की इसलिए कठिन समय को केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की संभावना के रूप में देखा जाना चाहिए. 

यह कहावत हमें यह भी याद दिलाती है कि धैर्य और अनुकूलनशीलता जीवन के सबसे जरूरी गुणों में से हैं. बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना और कठिन समय में भी उम्मीद न छोड़ना व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है. कई बार शांत रहकर संघर्ष करना, ऊंची आवाज में शक्ति दिखाने से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित होता है. मुश्किल समय इंसान के असली चरित्र, धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा लेता है.

आज के समय में इस कहावत की प्रासंगिकता क्या है?

आज के समय में भी यह कहावत प्रासंगिक है. आधुनिक जीवन में लोग लगातार तनाव, नौकरी का दबाव, रिश्तों की जटिलताएं, आर्थिक अनिश्चितता और मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे समय में भावनात्मक लचीलापन और मानसिक मजबूती पहले से अधिक जरूरी हो गई है. यह कहावत हमें याद दिलाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, सीखने की क्षमता और हर बार गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने का साहस बेहद जरूरी होता है.

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