ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा- संसद सत्र ठीक से नहीं चल रहा, सरकार असली मुद्दों से भाग रही है और बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं हो रही.

ट्रेंडिंग

शख्स ने लिंक्डइन पर फुल टाइम गर्लफ्रेंड के लिए डाला एड, लोगों ने पूछा- 'सैलरी कितनी दोगे?'

लिंक्डइन का इस्तेमाल आमतौर पर लोग नौकरी देने और पाने के लिए करते हैं लेकिन एक शख्स ने तो गर्लफ्रेंड की जॉब के लिए ही यहां विज्ञापन निकाल दिया, जानें पूरा मामला...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 14, 2025, 03:33 PM IST

हर इंसान अपने जीवन में प्यार पाना चाहता है. सच्चा प्यार पाने के लिए अक्सर लोग पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं जिसमें आमने-सामने की बातचीत, डेटिंग ऐप्स और दोस्तों व परिवार के जरिए परिचय कराना शामिल है. हालांकि हाल ही में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अनोखे तरीके से लोगों का ध्यान खींचा. दरअसल उसने लिंक्डइन पर नौकरी के विज्ञापन का इस्तेमाल करके 'गर्लफ्रेंड' की तलाश की.

एड में शख्स ने क्या योग्यता मांगी?

दिनेश नाम के व्यक्ति ने गुरुग्राम में फुल टाइम, हाइब्रिड मोड में नौकरी का विज्ञापन लिंक्डइन पर दिया. अपने प्रोफाइल के मुताबिक वह टेक महिंद्रा कंपनी में सीनियर पोस्ट पर काम कर चुका है. नौकरी के डिटेल्स में दिनेश ने उन गुणों की एक सूची दी है जो संभावित गर्लफ्रेंड में होने चाहिए ताकि उन्हें इस पद के लिए चुना जा सके.

पोस्ट में लिखा था, 'यह गुरुग्राम में रहने वाली गर्लफ्रेंड के लिए एक फुल टाइम हाइब्रिड भूमिका है जिसमें बातचीत के लिए कुछ लचीलापन है. इस भूमिका में एक मजबूत भावनात्मक संबंध को बनाए रखना, सार्थक बातचीत, साथ देना और पार्टनर के साथ गतिविधियों या शौक में भाग लेना शामिल है.' आगे लिखा गया कि एक्टिव कम्युनिकेशन, सम्मान और समझ इस भूमिका की नींव बनेंगे. इस भूमिका में सहयोगात्मक निर्णय लेना, सकारात्मक और सहायक संबंध वातावरण को बढ़ावा देना भी शामिल है.

Linkedin Ad

लोगों ने पूछा- सैलरी कितनी दोगे?

योग्यता में दिनेश ने प्रबल भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सुनने की क्षमता, सहानुभूति और पारस्परिक कौशल की मांग की. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे ऐसी किसी लड़की की तलाश में हैं जिसमें हास्यबोध, दयालुता और सकारात्मक दृष्टिकोण हो.  जैसे ही पोस्ट वायरल हुई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बेतुकी नौकरी की पोस्ट पर खूब मजाक उड़ाया जबकि कुछ दूसरे यूजर्स ने सैलरी के बारे में पूछा.

एक शख्स ने लिखा- 'अब समझ में आया, तो मेरी पूर्व प्रेमिका ने मेरे साथ 6 महीने की इंटर्नशिप की और उसे अब कहीं और फुल टाइम प्रेमिका की नौकरी मिल गई है इसलिए उसने अपना रोल बदल लिया.' जबकि एक शख्स ने लिखा कि अगर आप भारतीय हैं तो हर ऐप डेटिंग ऐप है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

