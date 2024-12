Viral Video: कोलंबिया की संसद से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां स्वास्थ्य नीतियों पर हो रही चर्चा के बीच एक महिला सांसद ई-सिगरेट पीते हुए कैमरे में कैद हो गईं. ये घटना 17 दिसंबर को चैंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हुई, जिसमें ग्रीन अलायंस पार्टी की सांसद कैथी जुविनाओ को वेट पेन का इस्तेमाल करते देखा गया.

वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

संसदीय सत्र के दौरान सांसद कैथी जुविनाओ की इस हरकत ने लोगों को गुस्से से भर दिया. वीडियो में दिखा कि जैसे ही उन्होंने ई-सिगरेट का इस्तेमाल किया, कैमरे का फोकस उन पर गया. स्थिति को भांपते हुए उन्होंने खुद को और डिवाइस को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहीं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सांसद की जमकर आलोचना की.

सांसद ने मांगी माफी, फिर भी नहीं थमा गुस्सा

मामला तूल पकड़ने के बाद सांसद जुविनाओ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह ऐसा दोबारा नहीं करेंगी. हालांकि, जनता और आलोचकों का कहना है कि संसद जैसे गंभीर स्थल पर इस तरह की हरकतें संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं.

🇨🇴 In Colombia, Congresswoman Cathy Juvinao was caught secretly vaping during a parliamentary session discussing healthcare reform. pic.twitter.com/dqoba0iRyB