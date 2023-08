Inspiration: 94 साल की दादी ने चैंपियनशिप में सबको चटाई धूल, जीता गोल्ड मेडल

डीएनए हिंदी: 94 साल की भगवानी देवी ने विदेशी धरती पर भारत का नाम रौशन कर दिया. उन्होंने फिनलैंड में हो रही World Masters Athletics Championships में 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने 100 मीटर की रेस 24.74 सेकंड में पूरी की.

भगवानी ने शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में ब्रोन्ज मेडल जीता. उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है. उनकी इस उपलब्धि पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया. बता दें कि यह चैंपियनशिप 29 जून से 10 जुलाई के बीच चली. यह चैंपियनशिप 35 और इससे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है.

