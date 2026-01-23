70 साल की उम्र में अंकल ने शुरू किया व्लॉग, पहली ही वीडियो ने बटोरे करोड़ों व्यूज, रिलायंस जियो और इंस्टामार्ट का भी मिला रिएक्शन

70 वर्षीय विनोद कुमार ने इंस्टाग्राम पर पहला व्लॉग शेयर कर सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. उनकी सादगी भरी कोशिश को 48 घंटे में करोड़ों लोगों ने देखा.

आज के दौर में सोशल मीडिया पर छाने के लिए किसी बड़े सेटअप और भारी एडिटिंग की जरूरत नहीं है. लेकिन उत्तर प्रदेश के 70 वर्षीय विनोद कुमार ने इस सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है. बिना किसी तकनीकी जानकारी के उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना पहला व्लॉग डाला और कुछ ही समय में लाखों लोग उनसे जुड़ गए. उनकी सच्ची बातों और सादे अंदाज ने साबित कर दिया कि कंटेंट में ईमानदारी हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती.

सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय

दरअसल, उत्तर प्रदेश के विनोद कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. 70 साल की उम्र में उन्होंने इंस्टाग्राम पर व्लॉगिंग की शुरुआत की, वह भी बिना किसी अनुभव के. 19 जनवरी को शेयर किया गया उनका पहला वीडियो उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो की शुरुआत में विनोद कुमार साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्हें व्लॉग बनाना नहीं आता. वह बताते हैं कि यह उनकी पहली कोशिश है और वह अपने खाली समय को किसी अच्छे काम में लगाना चाहते हैं.

48 घंटों में 2.6 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया

गौरतलब है कि, उनके पहले व्लॉग को महज 48 घंटों में 2.6 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया. इस वीडियो को करीब 19 लाख लोगों ने लाइक किया, जबकि हजारों यूजर्स ने कमेंट कर उनका हौसला बढ़ाया. कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो उन्हें अपने घर के बुजुर्गों की याद दिलाता है. वहीं किसी ने कहा कि आपकी सादगी ही आपको सबसे अलग बनाती है. इस वीडियो की चर्चा आम लोगों तक ही सीमित नहीं रही. अंकल के इस वीडियो पर आम लोगों के साथ-साथ देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो ने भी प्रतिक्रिया दी. जियो ने कमेंट करते हुए लिखा, "आप शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं." वहीं, इंस्टामार्ट ने भी उत्साह बढ़ाते हुए उनसे आगे के व्लॉग्स शेयर करने की अपील की. बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और टीवी अभिनेता जय भानुशाली जैसे जाने-माने लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचा. जय भानुशाली ने कमेंट में लिखा कि पहला व्लॉग देखकर अच्छा लगा और वह अगले वीडियो का इंतजार करेंगे. वायरल होने के बाद विनोद कुमार के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में भी तेज बढ़ोतरी हुई है. कुछ ही दिनों में उनके फॉलोअर्स 64 हजार से ज्यादा हो गए हैं. बहरहाल, यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो उम्र को आगे बढ़ने में रुकावट मानते हैं.

