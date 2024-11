दिल्ली मेट्रो में अक्सर कुछ न कुछ अनोखा होता रहता है. एक बार फिर दो महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों औरतें बुरी तरह से गाली गलौच करती नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया परआए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कभी किसी के डांस का वीडियो तो कहीं कुछ स्टंट का. कई बार लोगों के बीच झगड़े भी हो जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिलाएं मेट्रो में सीट के लिए लड़ाई करती नजर आ रही हैं. ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी. दोनों महिलाएं इतने गुस्से में थीं की हाथापाई और गाली गलौच करने लगीं.

वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में देका जा सकता है कि दो महिलाएं लड़ते-लड़ते गाली-गलौच, हाथापाई और धक्का मुक्की करने लगीं. यूजर्स के लिए दिल्ली मेट्रो में लड़ाई देखना कोई नई बात नहीं है. आए दिन मेट्रो में किसी बात को लेकर लोगों के बीच विवाद हो जाता है, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है. इस वीडियो में जींस और काले रंग का टॉप पहनी हुई लड़की को अंदर किसी से बहस करते देखा जा सकता है. इस दौरान मेट्रो के अंदर से एक धक्का आता है और वह महिला ट्रेन से बाहर निकल जाती है.

Kalesh b/w Two Girls inside Delhi metro over push and shove for seat

pic.twitter.com/A22Y3f1Vb0

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 15, 2024

इतना ही नहीं लड़की के बाहर निकल जाने के बाद भी काले रंग का कुर्ता-पजामा पहनी हुई महिला गुस्से में बाहर आती है और मेट्रो के गेट पर खड़े होकर दूसरी महिला को पकड़ने की कोशिश करती है. सोशल मीडिया पर करीब 11 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

