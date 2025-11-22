FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रेंडिंग

Viral Video: 2 सेकंड की सेल्फी और 10 करोड़ व्यूज! इंटरनेट पर ‘बंदना गर्ल इफेक्ट’ ने मचाई तहलका, जानें क्या है मामला

Viral Video: 2 सेकंड की एक साधारण सेल्फी वीडियो ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया. 'बंदना गर्ल इफेक्ट' दिखाता है कि परफेक्ट कंटेंट नहीं, बल्कि रियल मोमेंट्स ही आज सबसे ज्यादा वायरल होते हैं और दर्शकों से सीधे जुड़ते हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 22, 2025, 10:56 PM IST

Image- X/@w0rdgenerator

Viral Video: कभी-कभी इंटरनेट किसी ऐसे पल को पकड़ लेता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती. बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस अनजान लड़की के साथ जिसे अब पूरी दुनिया 'बंदना गर्ल इफेक्ट' के नाम से पहचान रही है. एक छोटी-सी 2 सेकंड की सेल्फी, बिना किसी खास लाइटिंग या फिल्टर के, रातोंरात वायरल हो गई. लाखों लोग यह समझ ही नहीं पाए कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जो इसे इतना बड़ा ट्रेंड बना गया. खबर लिखते समय तक इस वीडियो पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यू हो गए हैं. 

सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल गया

दरअसल, 2 नवंबर की शाम, X पर @w0rdgenerator नाम के एक यूजर ने एक बेहद सरल 2 सेकंड की क्लिप पोस्ट की एक लड़की ऑटोरिक्शा में बैठी है, सिर पर बंधी बंदना और कैमरे की ओर हल्की-सी एक स्माइल. न कोई मेकअप, न एंगल सेट करने का झंझट, न किसी वायरल म्यूजिक की एडिटिंग. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैल गया और देखते ही देखते 100 करोड़ व्यूज पार कर गया.

बंदना गर्ल इफेक्ट

लोगों को इसमें न ग्लैमर दिखा, न ड्रामा बल्कि दिखी एक सच्ची, बिना बनावट वाली झलक. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ने इसे नाम दिया 'बंदना गर्ल इफेक्ट'. यह वही 'बंदना गर्ल इफेक्ट' इफेक्ट है जो बताता है कि आज की डिजिटल दुनिया में परफेक्ट शूट या हाई-क्वालिटी फिल्टर नहीं, बल्कि असली एहसास, असली पल और असली चेहरे ज्यादा असर डालते हैं.

यह भी पढ़ें: कश्मीर को आखिर किसने कहा था ‘धरती का स्वर्ग’? बेहद दिलचस्प है कहानी

क्रिएटर्स के लिए यह ट्रेंड एक साफ संदेश है

आज की ऑडियंस अब ओवर-प्रोड्यूस्ड कंटेंट से थक चुकी है. उन्हें चाहिए ऐसे मोमेंट्स, जिनमें थोड़ी सी गड़बड़ी, थोड़ी सी हलचल हो, और सबसे जरूरी है कि उसमें सचाई हो. इस क्लिप ने यह साबित किया कि एल्गोरिदम अब सिर्फ परफेक्ट शॉट्स को नहीं, बल्कि इमोशन को रिवॉर्ड देता है. इस ट्रेंड के बाद कई क्रिएटर्स ने अपने रॉ, बिना एडिट किए वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया है. ब्रांड भी इस बदलाव को समझ रहे हैं. फिलहाल पूरी इंटरनेट पर इस वीडियो ने तहलका मचा रही है. लोग जमकर इस इसे सोशल मीडिया पर शेयर और कमेंट्स कर रहे हैं. 

