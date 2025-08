न डेस्क, न मीटिंग, ये 'महाराज' सिर्फ किचन से कर रहा है घंटों में लाखों की कमाई, वायरल पोस्ट ने उड़ाए लोगों के होश

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वकील के पोस्ट ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने अपने कुक यानी 'महाराज' की कमाई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया. वकील आयुषी दोषी ने बताया कि उनका कुक सिर्फ 30-60 मिनट के काम के लिए एक घर से 18,000 रुपया लेता है और एक ही सोसाइटी के 10-12 घरों में रोज काम करता है. इस पोस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि डिग्रियां और डेडलाइन्स के बावजूद भी कॉर्पोरेट कर्मचारी उतनी सुकून भरी कमाई नहीं कर पाते.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोषी ने ट्वीट कर बताया कि उनका महाराज एक महीने में 10 से 12 फ्लैट्स में खाना बनाता है. हर घर से उसे ₹18,000 मिलते हैं और काम का समय होता है 30-60 मिनट. यानि हर महीने की कुल कमाई होती है ₹1.8 से ₹2 लाख तक. चाय-नाश्ता हर घर से फ्री, कोई ट्रैवल खर्चा नहीं और हर घर पास में ही, यही है उसकी स्मार्ट प्लानिंग.

आयुषी के मुताबिक, इस महाराज को लोग पिछले 10 सालों से जानते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं. वह तेज, सफाई पसंद और स्वाद में भी बेहतरीन है. यही वजह है कि लोग उसकी प्रीमियम फीस देने को तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई अच्छे महाराज ₹10-12 हजार भी चार्ज करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, वो रेट भी ज्यादा लेते हैं.

My Maharaj (Cook)

•Charges ₹18k per house

•Max 30 mins per house

•10–12 houses daily

•Free food & free chai everywhere

•Gets paid on time or leaves without a goodbye 😭



Meanwhile I’m out here saying “gentle reminder” with trembling hands with minimum salary.🙂