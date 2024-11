दक्ष गुप्ता नाम के इंडो-अमेरिकन CEO ने ऑफिस के कार्य शैली को लेकर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया है. इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है.

ऑफिस में अक्सर आठ या नौ घंटे की शिफ्ट होती है. इसके साथ ही एक या दो दिन के वीक ऑफ पैटर्न फॉलो किया जाता है. भारतीय और विदेशी कंपनियों का भी यही मानना है कि ऐसा करने से ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हेल्दी रहेंगे साथ ही संस्थान का भी अच्छा विकास होगा. लेकिन हाल ही में दक्ष गुप्ता नाम के एक इंडो-अमेरिकन सीईओ ने ऑफिस में कार्य शैली को लेकर ऐसा पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट पर कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इश पोस्ट के वायरल होते ही विवाद छिड़ गया है.

दक्ष गुप्ता ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, 'हाल ही में मैंने पहले इंटरव्यू में ही उम्मीदवारों को बताना शुरू कर दिया था कि ग्रेप्टाइल कोई वर्कलाइफ बैलेंस ऑफर नहीं करता है. सामान्य काम के दिन की शुरूआत सुबह 9 बजे से होती है और रात 11 बजे समाप्त होती है. हम शनिवार, कभी-कभी रविवार को भी काम करते हैं. मैं इस बात पर जोर देता हूं कि माहौल अत्यधिक तनावपूर्ण है और खराब काम के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है.

recently i started telling candidates right in the first interview that greptile offers no work-life-balance, typical workdays start at 9am and end at 11pm, often later, and we work saturdays, sometimes also sundays. i emphasize the environment is high stress, and there is no…

— Daksh Gupta (@dakshgup) November 9, 2024

उन्होंने आगे कहा, 'पहले तो ऐसा करना गलत लगा, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि पारदर्शिता अच्छी है और मैं चाहता हूं कि लोग इसे पहले ही दिन जानने के बजाय शुरू से ही जानें. उत्सुक हूं कि क्या अन्य लोग भी ऐसा करते हैं और यदि कोई स्पष्ट नुकसान है तो मैं चूक रहा हूं.'

पोस्ट हुआ वायरल

दक्ष गुप्ता का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इसे 1.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने इस पोस्ट पर कामेंट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है. एक यूजर ने लिखा है- आप ईमानदारी से पहले सबकुछ बता देते हैं ये सही है लेकिन समस्या आपके कंपनी चलाने के तरीके से है. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर हलचल मची हुई है.

