ITR Date Extension: क्या सच में बढ़ गई ITR फाइलिंग की आखिरी डेट? टैक्स डिपार्टमेंट ने बता दी सच्चाई

ITR Filing Deadline Update: अगर आपने अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और डेडलाइन के इंतजार में है, तो अभी ही अलर्ट हो जाइए. सबसे पहले यह खबर पढ़ें तकि आपको डेडलाइन को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो और आप समय रहते इस काम को अंजाम दे सकें.

ITR Date Extension: क्या इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ कर 30 सितंबर कर दी गई है? दरअसल, अचानक सोशल मीडिया पर यह दावा किया रहा है कि अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसकी लास्ट डेट जो पहले 15 सितंबर तक थी. उसे बढ़ा दिया गया है. ये मैसेज वाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि बीती रात आयकर विभाग को ट्वीट करके इस मैसेज की सच्चाई बतानी पड़ी. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और आईटीआर फाइल करने का डेडलाइन क्या है?

क्या ITR फाइल करने की डेट बढ़ गई है?

इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह ने टैक्सपेयर को उलझनें बढ़ा दी. अफवाह में दावा किया जा रहा था कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. पर इस खबर की पुष्टि करते हुए आयकर बिभाग ने इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी बताया है. आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाई गई है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपको बाद में लेट फीस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.

पहले ही बढ़ चुकी थी डेट

इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट को बढ़ाकर पहले ही 15 सितंबर कर दिया था, ताकि टैक्सपेयर्स को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके. इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको किसी फेक न्यूज के झांसे में नहीं आना चाहिए.

