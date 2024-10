VIDEO Avatar The Way Of Water देखकर क्या बोले Bollywood Celebs | Cinetalk | Entertainment

VIDEO: Avatar: The Way Of Water- भारत में 3800 screens पर रिलीज़ हुई Avatar-The way of Water के daily 17000 से ज्यादा shows चल रहे हैं, लेकिन फिर भी फैंस को अपने मनपसंद टाइमिंग पर शो बुक करना मुश्किल हो रहा है. आम लोग तो फिल्म देखकर काफी तारीफ कर रहे हैं, और वीकेंड पर फिल्म की कमाई में ढेर सारा इजाफा करने वाले हैं, लेकिन स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म को already देख चुके बॉलीवुड सेलेब्स भी लगातार अपने reviews शेयर कर रहे हैं