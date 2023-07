Video: Meta ने Twitter को दी टक्कर, launch किया THREADS, क्या है लोगों की राय?

अगर आप भी social media savvy हैं, तो definitely Threads तो download कर ही लिया होगा, कुछ लोगों ने इसलिए download किया है क्योंकि वो actually इसे use करने में interested हैं लेकिन कुछ लोग बस peer pressure में भी threads पर आए हैं. भई पूरी दुनिया join कर रही तो पीछे रहने में सब यही कहेंगे, Shame Shame! Anyway, नई चीज़ों को try करने में बुराई क्या है.. तो ज़रा देखते हैं कितना different और interesting है ये नया सोशल मीडिया platform जो Twitter को टक्कर देने आया है.