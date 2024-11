Video क्रिकेट के बाद सिनेमा की दुनिया में डेब्यू करने के लिए तैयार MS Dhoni

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के बाद सिनेमा world में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. धोनी producer के तौर पर अपनी पहली तमिल फिल्म को produce करने जा रहे हैं , जिसकी जानकारी देते हुए खुद धोनी ने अपने facebook account पर Movie का first poster शेयर किया है…ये मूवी उनके प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के बैनर के under बनेगी. बतौर producers MS धोनी और उनकी wife साक्षी धोनी की ये पहली फिल्म है, जिसका Title है ‘LGM’ यानी Let's Get Married.