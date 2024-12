Video- Go First Crisis कितने घाटे में Go First कैसे गिरता गया एयरलाइन का Market Share

Go First Airlines, जिसमें 180 Flights, रोज़ाना करीब 30 हजार यात्रियों को हवाई सफर करवाती हैं, इस एयरलाइंस को देश केसबसे बड़े Corporate Groups में से एक.. वाडिया ग्रुप ऑपरेट करता है. लेकिन आज बजट एयरलाइंस कही जाने वाली Go First Airlines दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है. खुद कंपनी ने NCLT में Voluntary Insolvency Proceedings के लिए एप्लिकेशन भी दे दी है.