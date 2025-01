Video फैंस को कुछ और तस्वीरों का तोहफा

7 फरवरी 2023 को जबसे bollywood industry के क्यूट कपल सिद्धार्थ और कियारा शादी के बंधन में बंधे है, तभी से इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं,आए दिन सिड- कियारा अपनी शादी की कोई न कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं. इसी बीच कियारा ने अपने Instagram account से अपने संगीत की कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं, जिसमे उन्होने caption लिखा है(something about that night.. something really special)