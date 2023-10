Zee Auto Awards 2023: किस गाड़ी को कौन सी कैटेगिरी में मिला है नॉमिनेशन, जान लीजिए यहां सबकुछ

Auto Awards 2023: DNA और Zee Digital मिलकर ऑटो अवॉर्ड्स के तीसरे सीजन का आयोजन कर रहे हैं. यह आयोजन 30 अक्टूबर को होगा, जिसमें साल 2023 की बेस्ट कार और बाइक को अवॉर्ड दिया जाएगा.

डीएनए हिंदी: Zee Auto Awards 2023 Latest News- पिछले दो साल से ऑटो इंडस्ट्री में अपनी अहम जगह बना चुके जी ऑटो अवार्ड्स का आयोजन एक बार फिर होने जा रहा है. DNA और Zee Media की डिजिटल विंग Zee Digital के संयुक्त आयोजन वाले Zee Auto Awards 2023 इस बार 30 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. इन अवॉर्ड्स में साल 2023 के दौरान देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ टू व्हीलर व फोर व्हीलर्स को सम्मानित किया जाएगा. इसके लिए हर वाहन को चाहे वह चार पहिया हो या दुपहिया, हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट के सभी मानक यानी डिजाइन, पहुंच, व्यवहारिकता, प्रदर्शन और निश्चित रूप से उनकी कीमत के आधार पर जांच करते हैं. वैल्यूएशन के आधार पर दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटोमोटिव मार्केट को समझने में सक्षम एक जूरी की मदद से यह काम किया जा रहा है. इसके अलावा, इसमें हमारे सम्मानित दर्शकों द्वारा डाले गए वोटों की भी अहम भूमिका रहती है. जूरी और दर्शकों की राय को मिलाकर ही इस बात का फैसला होगा कि इस बार कौन बनेगा जी ऑटो अवॉर्ड्स 2023 का शहंशाह.

आइए आपको बताते हैं कि किस कैटेगिरी में किस व्हीकल को नॉमिनेशन मिला है-

Facelift of the Year

HONDA CITY FACELIFT

MG HECTOR FACELIFT

KIA SELTOS FACELIFT

TATA NEXON FACELIFT

Most Promising Car of the Year

MARUTI JIMNY

MG COMET

HONDA ELEVATE

HYUNDAI EXTER

Design of the Year (Budget Cars)– 4W

TATA NEXON FACELIFT

MARUTI FRONX

HYUNDAI VERNA

HYUNDAI EXTER

Design of the Year (Luxury) – 4W

MCLAREN ARTURA

MERCEDES-AMG SL 55 4MATIC+ ROADSTER

ASTON MARTIN DB12

HYUNDAI IONIQ5

Electric Car of the Year

HYUNDAI IONIQ5

MG COMET

CITROEN EC3

TATA NEXON EV FACELIFT

Luxury Electric Car of the Year

MERCEDES-BENZ EQE 500 4MATIC

VOLVO C40 RECHARGE

BMW I7

AUDI Q8 E-TRON

Hi-Tech Car of the Year

MERCEDES-BENZ EQE 500 4MATIC

BMW 7-SERIES

AUDI Q8 E-TRON

HYUNDAI IONIQ 5

SUV of the Year

MARUTI FRONX

HONDA ELEVATE

CITROEN C3 AIRCROSS

MARUTI JIMNY

Most Trusted Brand of the Year – 4 W

Maruti Suzuki

Hyundai

Skoda India

Honda Cars India

Luxury Car of the Year

RANGE ROVER SPORT

AUDI Q3 SPORTBACK

BMW 7-SERIES

MERCEDES-BENZ GLC

Most Trusted Brand of the Year – 2 W

HONDA 2 WHEELERS INDIA

YAMAHA MOTOR INDIA

TVS MOTOR COMPANY

HERO MOTOCORP

Electric 2-Wheeler of the Year

ULTRAVIOLETTE F77

ATHER 450X GEN 3

HERO VIDA V1

TORK KRATOS R

Budget Motorcycle of the Year

HERO XTREME 160R 4V

HONDA SHINE 100

HONDA SP 160

BAJAJ PULSAR N150

Scooter of the year

HERO XOOM 110

HONDA ACTIVA H-SMART

HONDA DIO 125

Premium Motorcycle of the Year

KTM DUKE 390

TRIUMPH SPEED 400

HARLEY-DAVIDSON X440

TVS APACHE RTR 310

