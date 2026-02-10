FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या सोशल मीडिया को नियंत्रित कर पाएंगे नए AI Rules? आइये जानें 

भारत अपने AI नियमों को अपडेट कर रहा है. नए आईटी नियमों के अनुसार किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को तीन घंटे के अंदर हटाना होगा. साथ ही नए नियमों में AI कंटेंट्स की लेबलिंग पर भी फोकस किया गया है.  

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 10, 2026, 09:51 PM IST

क्या सोशल मीडिया को नियंत्रित कर पाएंगे नए AI Rules? आइये जानें 
AI भले ही आज तमाम सेक्टर्स में एक वरदान की तरह देखा जा रहा हो, लेकिन इसके नुकसान भी किसी से छिपे नहीं हैं. आए दिन हम ऐसे मामले सुनते हैं, जहां डीप फेक से लेकर गुमराह करने वाले कंटेंट ने आम लोगों के अलावा एक्सपर्ट्स तक को परेशान किया है. इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए हाल फिलहाल में भारत सरकार AI से बने, विशेषकर डीपफेक कंटेंट पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रही है. 

इस पहल के लिए सरकार कितनी गंभीर है? इसका अंदजा इसी से लगाया जा सकता ही कि, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तीन घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए निर्देशित किया है.  इसके अलावा अब ये भी जरूरी हो गया है कि सोशल मीडिया AI से बने कंटेंट की लेबलिंग करे. 

ध्यान रहे कि परिवर्तित हुए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के तहत, प्लेटफॉर्म्स को यह पक्का करना होगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया कोई भी कंटेंट साफ़ और खास तौर पर लेबल किया जाए. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़र्स को यह भी बताना होगा कि वे जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वह AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है या फिर उसमें परिवर्तन किया गया है.

जिक्र आईटी के नए नियमों का हुआ है. तो अब इनके तहत इंटरमीडियरीज़ को तीन घंटे के अंदर कुछ कैटेगरी के गैर-कानूनी या नुकसानदायक कंटेंट को हटाना होगा, और यह पक्का करना होगा कि AI से बना या बदला हुआ कंटेंट यूज़र्स को साफ़-साफ़ बताया जाए.

सरकार यह भी ज़रूरी कर रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़र की बातों को चेक करने के लिए टूल और वेरिफ़िकेशन सिस्टम इस्तेमाल करें, और अगर AI से बना कंटेंट बिना सही जानकारी के पब्लिश होता है, तो उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा. '

सरकार के अनुसार, नए नियमों का मकसद ऑनलाइन AI और डीपफेक के गलत इस्तेमाल को रोकना है, साथ ही प्लेटफ़ॉर्म को नुकसानदायक या गुमराह करने वाले कंटेंट पर तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है.

किन चीजों को फोकस करते हैं आईटी के नए नियम 

नए नियम 20 फरवरी से लागू होने वाले हैं. इसमें AI से जेनरेटेड या AI से बदला हुआ ऑडियो, वीडियो और विज़ुअल कंटेंट शामिल है जो असली या ऑथेंटिक लगता है और यूज़र्स के लिए रियल-वर्ल्ड मटीरियल से अलग करना मुश्किल हो सकता है.

यह कदम डीपफेक, किसी की पहचान बदलकर काम करने, गलत जानकारी और सिंथेटिक मीडिया के फ्रॉड, हैरेसमेंट और दूसरी गैर-कानूनी एक्टिविटीज़ के लिए गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है.

गौरतलब है कि नए बदलावों का एक अहम हिस्सा ज़रूरी लेबलिंग है. केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे डिजिटल इंटरमीडियरी को, जो सिंथेटिक कंटेंट बनाने या फैलाने में मदद करते हैं, यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि ऐसे कंटेंट पर साफ़ तौर पर, खास तौर पर और साफ़ तौर पर AI से बना लेबल लगा हो.

प्लेटफॉर्म को लगातार मेटाडेटा या टेक्निकल प्रोवेंस मार्कर, जैसे कि यूनिक आइडेंटिफायर, एम्बेड करने की भी ज़रूरत है, ताकि सिंथेटिक कंटेंट को ओरिजिनल प्लेटफॉर्म या सिस्टम तक वापस ट्रेस करने में मदद मिल सके, जहां भी टेक्निकली मुमकिन हो.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपलोड के समय यूज़र की घोषणाएं लें, जिसमें पूछा जाए कि क्या पोस्ट किया जा रहा कंटेंट AI का इस्तेमाल करके सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है या उसमें बदलाव किया गया है. नियमों में कहा गया है कि लेबलिंग और वेरिफ़िकेशन में पूरी सावधानी न बरतने पर प्लेटफ़ॉर्म पर बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत ज़िम्मेदारी आ सकती है.

डिस्क्लोजर की ज़रूरतों के साथ-साथ, सरकार ने कंटेंट मॉडरेशन के लिए टाइमलाइन भी कम कर दी है. कुछ मामलों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब कानूनी ऑर्डर या यूज़र की शिकायतों पर तीन घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी, जो पहले 36 घंटे थी. 

सरकार द्वारा लाए गए ये नियम AI को कितना संतुलित करते हैं और इनसे डीपफेक जैसी समस्या से निजात मिल पाती है या नहीं? इसका फैसला तो वक़्त करेगा. लेकिन इतना जरूर है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन नियमों को लागू कर ले जाते हैं तो स्थिति काफी हद तक ठीक और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने योग्य रहेगा.

