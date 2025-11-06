Strict Account Settings के लिए गंभीर हुआ WhatsApp, जल्द आएगा ये फीचर...

आने वाले वक़्त में व्हाट्सएप आपके अकाउंट पर उन्नत सुरक्षा और गोपनीयता सेटिंग्स को तुरंत सक्षम करने के लिए एक केंद्रीकृत विकल्प जोड़ेगा. ये बड़ा अपडेट उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं जिनका मानना है कि सिक्योरिटी के लिहाज से एप सिक्योर नहीं है.

व्हाट्सएप जल्द ही एक नई सेटिंग के साथ यूजर्स को साइबर हमलों से बचा सकता है जो मैसेजिंग ऐप पर कुछ सुविधाओं को लॉक कर देती है. कथित तौर पर इसे उन यूजर्स के लिए अकाउंट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लक्षित साइबर हमलों के जोखिम में हो सकते हैं. इस सुविधा को एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप के नवीनतम बीटा संस्करण पर एक फीचर ट्रैकर द्वारा विकास में देखा गया था.

व्हाट्सएप एक अन्य फीचर पर भी काम कर रहा है जो अज्ञात अकाउंट से प्राप्त होने वाले मैसेजेज़ की संख्या को सीमित करता है, जिससे अपरिचित प्रेषकों की उच्च मात्रा की गतिविधि का पता लगाकर स्पैम और अवांछित संदेशों को कम करने और समग्र संचार सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलती है.

व्हाट्सएप की आने वाली 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स' कैसे करेगी काम?

स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स मोड नामक एक नई लॉकडाउन-शैली, जिसका उद्देश्य लक्षित साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के लिए अकाउंट सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है, फीचर ट्रैकर WABetaInfo द्वारा एंड्रॉइड 2.25.33.4 के लिए व्हाट्सएप बीटा के कोड में खोजा गया था.

यह परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है, भले ही आपने Google Play स्टोर से नवीनतम संस्करण इंस्टॉल किया हो, क्योंकि यह अभी भी विकास के चरण में है. फ़ीचर ट्रैकर का कहना है कि आगामी मोड यूजर्स को एक ही टॉगल से कड़ी सुरक्षा सेटिंग्स लागू करने देगा, जिससे उन्हें बेहतर नियंत्रण मिलेगा और कई गोपनीयता विकल्पों को मैन्युअल रूप से समायोजित करने की आवश्यकता कम हो जाएगी.

यह सुविधा अभी भी विकास के चरण में है और रिलीज़ की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी खोज से पता चलता है कि व्हाट्सएप इसे भविष्य के एंड्रॉइड अपडेट में शामिल करने की योजना बना रहा है.

स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स सुविधा से प्रमुख सुरक्षा को स्वचालित रूप से सक्षम करके एक उन्नत सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करने की उम्मीद है. इसमें व्हाट्सएप के सर्वर के माध्यम से संचार को रूट करके कॉल के दौरान आईपी एड्रेस सुरक्षा शामिल होगी, जिससे स्थान डेटा के आधार पर संभावित ट्रैकिंग को रोका जा सकेगा.

एक और प्रमुख अतिरिक्त अज्ञात प्रेषकों से मीडिया और फ़ाइल अटैचमेंट को ब्लॉक करने की क्षमता होगी, जिससे मैलवेयर या फ़िशिंग लिंक ले जाने वाले फ़ोटो, वीडियो या दस्तावेज़ों के स्वचालित डाउनलोड को रोका जा सकेगा. ऐसे खातों के साथ संचार केवल टेक्स्ट संदेशों तक सीमित रहेगा, जिससे जोखिम कम से कम होगा.

कथित तौर पर, व्हाट्सएप चैट में लिंक पूर्वावलोकन को अक्षम करने का विकल्प भी शामिल करने की योजना बना रहा है. ऐप आमतौर पर लिंक की गई वेबसाइटों से जुड़कर पूर्वावलोकन तैयार करता है, जिससे उपयोगकर्ता का आईपी पता उजागर हो सकता है.

इस सेटिंग को चालू करने पर, लिंक पूर्वावलोकन दिखाई नहीं देंगे, जिससे अप्रत्यक्ष डेटा लीक या ट्रैकिंग प्रयासों का जोखिम कम हो जाएगा. हालांकि यह विकल्प व्हाट्सएप की गोपनीयता सेटिंग्स में पहले से ही उपलब्ध है, यह विकल्प अब सख्त सुरक्षा मोड का हिस्सा होगा ताकि उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए निरंतर और स्वचालित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

व्हाट्सएप के सख्त सुरक्षा मोड से स्पैम, स्कैम और 0-क्लिक हमले के प्रयासों को रोकने के लिए बिना सहेजे गए नंबरों से कॉल को और म्यूट करने की उम्मीद है. कथित तौर पर, यह यह भी सीमित करेगा कि कौन उपयोगकर्ताओं को समूह चैट में जोड़ सकता है, केवल सहेजे गए संपर्कों को ही आमंत्रण भेजने की अनुमति देगा.

प्रोफ़ाइल विवरण जैसे फ़ोटो, स्थिति और उनके 'लास्ट सीन' टाइमस्टैम्प केवल संपर्कों तक ही सीमित रहेंगे, जिससे गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी. फ़ीचर ट्रैकर के अनुसार, सुरक्षा सूचनाएँ उपयोगकर्ताओं को किसी संपर्क के एन्क्रिप्शन कोड में बदलाव होने पर सचेत करेंगी, जिससे वे बातचीत की प्रामाणिकता सत्यापित कर सकेंगे.

इसके अलावा, ब्लॉग पोस्ट में आगे बताया गया है कि व्हाट्सएप पर दो-चरणीय सत्यापन भी सक्षम होगा, जिससे अकाउंट हैकिंग या पहचान की चोरी को रोकने के लिए एक पिन-आधारित प्रमाणीकरण परत जुड़ जाएगी.

ये सभी सुविधाएं मिलकर उच्च जोखिम वाले उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली बनाती हैं, जो गोपनीयता, सुरक्षा और अकाउंट की अखंडता सुनिश्चित करती है.

व्हाट्सएप का नया मोड वैकल्पिक होगा, जिसका उद्देश्य उन्नत साइबर खतरों का सामना करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए है, जबकि मौजूदा एन्क्रिप्शन और सुरक्षा उपाय डिफ़ॉल्ट रूप से सभी अकाउंट की सुरक्षा जारी रखेंगे.