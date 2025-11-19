FacebookTwitterYoutubeInstagram
असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी उमर को लेकर कहा- उमर ने जो किया, वो जुर्म है! | आतंकी उमर पर ओवैसी का बयान कहा- ऐसी हरकतें इस्लाम में हराम है

टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

3.5 बिलियन मोबाइल नंबर्स के साथ WhatsApp ने किया झोल, डेटा लीक की खबर से मची खलबली 

इसे फ़ीचर कहें या बग, लेकिन व्हाट्सएप का डेटा, जिसमें 3.5 अरब से ज़्यादा यूज़र्स की प्रोफ़ाइल फ़ोटो और नंबर शामिल हैं, लीक हुआ है. इसपर मेटा का कहना है कि इस खामी का कोई फायदा नहीं उठाया गया है. हालांकि, इससे निजता संबंधी चिंताएं पैदा हुई हैं

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 19, 2025, 04:46 PM IST

3.5 बिलियन मोबाइल नंबर्स के साथ WhatsApp ने किया झोल, डेटा लीक की खबर से मची खलबली 
व्हाट्सएप को लेकर एक बेहद अहम जानकारी बाहर आई है जिसे शोधकर्ताओं ने बग बताया है. मगर जब हम इसे गौर से देखते हैं और गहनता से इसका विश्लेषण करते हैं तो मिलता है कि यह डिज़ाइन और कार्यक्षमता की एक अनदेखी समस्या है. ध्यान रहे अभी हाल तक व्हाट्सएप, ऐप में एक 'बग' के ज़रिए यूज़र्स के फ़ोन नंबर और प्रोफ़ाइल फ़ोटो लीक कर रहा था. सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ऐप के कॉन्टैक्ट डिस्कवरी टूल में स्पीड लिमिटिंग की समस्या के कारण, किसी ने लगभग सभी व्हाट्सएप यूज़र्स के फ़ोन नंबर और बहुत से यूज़र्स की प्रोफ़ाइल फ़ोटो लीक कर दी जिसके बाद न केवल खलबली बढ़ी बल्कि निजता को लेकर भी चिंताएं बढ़ गयी हैं. 

बता दें कि वियना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट-डिस्कवरी सिस्टम का इस्तेमाल करके एक 'सरल' तकनीक से 3.5 अरब फ़ोन नंबर निकालने में कामयाबी हासिल की है. शोधकर्ताओं ने बताया कि यह खामी उस तंत्र में थी जो यह जांचता था कि कोई फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पर पंजीकृत है या नहीं.

यूजर्स द्वारा की जाने वाली क्वेरीज़ की संख्या को सीमित करने के बजाय, व्हाट्सएप कथित तौर पर बिना किसी दर सीमा या चेतावनी के प्रति घंटे लाखों जांच की अनुमति देता था. 

इस प्रक्रिया को स्वचालित करके, शोधकर्ता व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के फ़ोन नंबरों की जांच करने में सक्षम हुए और न केवल इस बात की पुष्टि एकत्र की कि व्हाट्सएप पर कोई खाता मौजूद है, बल्कि उनमें से कई खातों से जुड़ी प्रोफ़ाइल फ़ोटो और स्टेटस टेक्स्ट भी एकत्र किए.

इस खामी की मदद से शोधकर्ताओं ने 3.5 अरब सक्रिय व्हाट्सएप खातों का एक विशाल वैश्विक डेटाबेस तैयार किया.  उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह गड़बड़ी गलत हाथों में पड़ जाती, तो यह 'इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक' हो सकता था. 

शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप में यह कमज़ोरी कम से कम 2017 से मौजूद है, हालांकि मेटा को पहले भी इसी तरह के जोखिमों के बारे में सूचित किया गया था.

ऑस्ट्रियाई शोधकर्ताओं के अनुसार, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट-डिस्कवरी फ़ीचर यूज़र्स के फ़ोन की एड्रेस बुक को सिंक करने और लोगों को ढूंढना आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसने अनजाने में यूज़र डेटा की बड़े पैमाने पर चोरी का रास्ता भी खोल दिया है.

मेटा ने इस 'खामी' को स्वीकार किया, हालांकि यह संकेत दिया कि यह एक डिज़ाइन संबंधी निर्णय था जिसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया. 

ऑस्ट्रियाई शोधकर्ताओं के निष्कर्षों पर रिपोर्ट करने वाले वायर्ड को दिए एक बयान में, व्हाट्सएप के इंजीनियरिंग उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा, 'यह अध्ययन तनाव-परीक्षण और (एंटी-स्क्रैपिंग) नए बचावों की तत्काल प्रभावकारिता की पुष्टि करने में सहायक रहा. हमें इस वेक्टर का दुरुपयोग करने वाले दुर्भावनापूर्ण तत्वों का कोई सबूत नहीं मिला है.

याद दिला दें कि व्हाट्सएप के डिफ़ॉल्ट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की बदौलत उपयोगकर्ता संदेश निजी और सुरक्षित रहे, और शोधकर्ताओं के लिए कोई भी गैर-सार्वजनिक डेटा उपलब्ध नहीं था.'

दूसरे शब्दों में कहें तो मेटा कह रहा है कि हां, एक 'खामी' थी.लेकिन अब इसे ठीक कर दिया गया है क्योंकि अब मेटा ने कथित तौर पर एक सीमा तय कर दी है कि कोई व्यक्ति कितनी बार व्हाट्सएप डेटा से यह पता लगा सकता है कि ऐप पर कोई फ़ोन नंबर मौजूद है या नहीं.

कंपनी यह भी बता रही है कि केवल सार्वजनिक डेटा ही उजागर हुआ था क्योंकि वह फ़ोन नंबर या सार्वजनिक प्रोफ़ाइल फ़ोटो को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा मानती है.

इस बीच, शोधकर्ताओं ने बताया कि इंटरफ़ेस के रूप में व्हाट्सएप वेब का उपयोग करके, वे बड़े पैमाने पर संपर्क-खोज अनुरोध भेजने में सक्षम थे, हर घंटे लाखों प्रविष्टियों को स्क्रैप कर रहे थे.

उन्होंने नोट किया कि पहचाने गए लगभग 57 प्रतिशत खातों के लिए, प्रोफ़ाइल फ़ोटो सुलभ थे, और 29 प्रतिशत के लिए, प्रोफ़ाइल टेक्स्ट दिखाई दे रहा था.  इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह तकनीक उन देशों में भी काम करती है जहां व्हाट्सएप प्रतिबंधित है, जिनमें चीन, ईरान, म्यांमार और उत्तर कोरिया शामिल हैं, जिससे लोगों को संभावित रूप से खतरा हो सकता है क्योंकि इससे सक्रिय व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं की जानकारी लीक हो जाती है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि इस खामी की गंभीरता को समझने के बाद, उन्होंने मेटा को इसकी सूचना दी और अध्ययन समाप्त होने के बाद डेटाबेस को हटा दिया. रिपोर्ट में बताया गया है कि मेटा को ऐप को ठीक करने और गति सीमा लागू करने में लगभग छह महीने लगे.

