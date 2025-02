What is Microsoft Majorana: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया की शहंशाह माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कमाल करने का दावा किया है, जो अब तक कोई नहीं कर पाया है. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने गुरुवार को दुनिया का पहला क्वांटम चिप 'माजारोना-1' लॉन्च करने की घोषणा की है. उन्होंने इसे कंप्यूटिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाला बताया है. नडेला ने दावा किया है कि यह चिप उन सभी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है, जिन्हें धरती पर मौजूद सभी कंप्यूटर मिलकर भी हल नहीं कर सकते हैं. इनोवेटिव टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर (Topological Core architecture) से निर्मित दुनिया के पहले क्वांटम चिप माजोराना (Microsoft Launched Majorana) को नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की 20 साल की रिसर्च का रिजल्ट बताया है. उन्होंने कहा,'माइक्रोसॉफ्ट ने 20 साल की अथक मेहनत और खोज के बाद एक पूरी तरह नया प्रॉडक्ट तैयार किया है, जो तकनीकी रिसर्च और कंप्यूटिंग में कंपनी को बड़ी छलांग लगाने में सक्षम बनाएगा.

अब क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण नहीं रहेगा सपना

सत्या नडेला का दावा है कि इस टेक्नोलॉजिक्ल ब्रेकथ्रू से कंप्यूटिंग में ऐसी अहम प्रोग्रेस मिलेगी, जिसका उपयोग न्यू मैटीरियल्स और टोपोकंडक्टर के निर्माण में होगा. अब क्वांटम कंप्यूटर्स का निर्माण करना सपना नहीं रहेगा, जिससे कुछ दशकों के बजाय अगले कुछ सालों में ही बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रॉबल्म्स से निपटना संभव हो जाएगा.

हथेली में समाने वाली चिप करेगी कमाल

सत्या नडेला ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में इस नई चिप के लॉन्च को लेकर अपना उत्साह जाहिर करने की कोशिश की. साथ ही लोगों को उस चिप के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, जो उनकी हथेली में समाने लायक आकार की होकर भी कमाल करेगी. उन्होंने लिखा,'करीब 20 साल की मेहनत के बाद हमने पूरी तरह एक नई तरह का पदार्थ तैयार किया है, मैटीरियल्स के नए वर्ग को अनलॉक किया है, जो कंप्यूटिंग में आधारभूत तब्दीली लाने में सक्षम है. हमारा मानना है कि यह ब्रेकथ्रू हमें पूरी तरह अर्थपूर्ण क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मदद देगा. जैसा कुछ लोग सोच रहे थे इसमें दशकों का नहीं अब सालों की ही समय लगेगा.'

A couple reflections on the quantum computing breakthrough we just announced...



Most of us grew up learning there are three main types of matter that matter: solid, liquid, and gas. Today, that changed.



After a nearly 20 year pursuit, we’ve created an entirely new state of… pic.twitter.com/Vp4sxMHNjc