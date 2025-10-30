Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Vivo X300 Phone Launch: वीवो की फ्लैगशिप Vivo X300 सीरीज़ आज मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट के साथ ग्लोबल लॉन्च हो रही है. Vivo X300 Pro में 200MP पेरिस्कोप लेंस और 90W चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं. कीमत चीन के समान रहने की उम्मीद है.

Vivo X300 Phone Launch Today: वीवो की मोस्ट अवेटेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X300 आज यानी 30 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में Vivo X300 और X300 Pro मॉडल शामिल हैं. यह स्मार्टफोन सीरीज पिछले हफ्ते चीन में लॉन्च की गई थी, जिसके बाद अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारा जा रहा है. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही सीरीज़ के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशंस का खुलासा कर दिया है.Vivo X300 और Vivo X300 Pro दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट Dimensity 9500 दिया गया है. आइए इस दमदार सीरीज़ की अपेक्षित कीमत, रंग विकल्प और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Vivo X300 सीरीज की कीमतें और कलर वेरिएंट

उम्मीद है कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किए गए प्राइस पॉइंट पर ही पेश करेगी.

Vivo X300 (12GB + 256GB) - CNY 4,399(चीन), ₹54,700

Vivo X300 Pro (12GB + 256GB) - CNY 5,299(चीन), ₹65,900



Vivo X300 के रंग- यह हेलो पिंक, आइरिस पर्पल, मिस्ट ब्लू और फैंटम ब्लैक कलर्स में आ सकता है.

Vivo X300 Pro के रंग- यह क्लाउड व्हाइट, मिस्ट ब्लू, फैंटम ब्लैक और ड्यून ब्राउन कलर्स में खरीदा जा सकता है.

Vivo X300 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

माना जा रहा है कि Vivo X300 सीरीज के ग्लोबल मॉडल के स्पेसिफिकेशंस इसके चाइनीज वेरिएंट्स जैसे ही होंगे.

फीचर विवरण प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9500 डिस्प्ले 6.78 इंच, 1.5K डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट मेमोरी 16GB तक LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज कैमरा सेटअप ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP Sony LYT-828 मेन सेंसर (OIS), 50MP अल्ट्रावाइड शूटर, 200MP पेरिस्कोप लेंस (OIS सपोर्टेड) बैटरी और चार्जिंग 6,510mAh की बैटरी, 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 40W वायरलेस चार्जिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 16 आधारित OriginOS 6 कनेक्टिविटी Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS और USB 3.2 Gen 1 Type-C सिक्योरिटी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर

Vivo X300 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Vivo X300 में भी Pro मॉडल के समान चिपसेट, OS, बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. बात अगर डिस्प्ले की करें तो इसमें 6.31 इंच का 1.5K (2,640×1,216 pixels) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसके अलावा, इसके फोन में 6,040mAh की बैटरी दी गई है आपको बता दें कि यह हैंडसेट सिर्फ 190 ग्राम है.

