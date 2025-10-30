FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी

Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान

ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

Homeटेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Vivo X300 Phone Launch: वीवो की फ्लैगशिप Vivo X300 सीरीज़ आज मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 चिपसेट के साथ ग्लोबल लॉन्च हो रही है. Vivo X300 Pro में 200MP पेरिस्कोप लेंस और 90W चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं. कीमत चीन के समान रहने की उम्मीद है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 30, 2025, 01:47 PM IST

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च
Add DNA as a Preferred Source

Vivo X300 Phone Launch Today: वीवो की मोस्ट अवेटेड फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Vivo X300 आज यानी 30 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाली है. इस सीरीज में Vivo X300 और X300 Pro मॉडल शामिल हैं. यह स्मार्टफोन सीरीज पिछले हफ्ते चीन में लॉन्च की गई थी, जिसके बाद अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारा जा रहा है. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही सीरीज़ के कई प्रमुख स्पेसिफिकेशंस का खुलासा कर दिया है.Vivo X300 और Vivo X300 Pro दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट Dimensity 9500 दिया गया है. आइए इस दमदार सीरीज़ की अपेक्षित कीमत, रंग विकल्प और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Vivo X300 सीरीज की कीमतें और कलर वेरिएंट

उम्मीद है कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च किए गए प्राइस पॉइंट पर ही पेश करेगी.
Vivo X300 (12GB + 256GB) - CNY 4,399(चीन), ₹54,700 
Vivo X300 Pro (12GB + 256GB) - CNY 5,299(चीन), ₹65,900

Viva X300 Pro Price in India
Vivo X300 के रंग- यह हेलो पिंक, आइरिस पर्पल, मिस्ट ब्लू और फैंटम ब्लैक कलर्स में आ सकता है.
Vivo X300 Pro के रंग- यह क्लाउड व्हाइट, मिस्ट ब्लू, फैंटम ब्लैक और ड्यून ब्राउन कलर्स में खरीदा जा सकता है.

Vivo X300 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

माना जा रहा है कि Vivo X300 सीरीज के ग्लोबल मॉडल के स्पेसिफिकेशंस इसके चाइनीज वेरिएंट्स जैसे ही होंगे.

फीचर         विवरण
प्रोसेसर MediaTek Dimensity 9500
डिस्प्ले 6.78 इंच, 1.5K डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट
मेमोरी 16GB तक LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज
कैमरा सेटअप ट्रिपल रियर कैमरा: 50MP Sony LYT-828 मेन सेंसर (OIS), 50MP अल्ट्रावाइड शूटर, 200MP पेरिस्कोप लेंस (OIS सपोर्टेड)
बैटरी और चार्जिंग 6,510mAh की बैटरी, 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 40W वायरलेस चार्जिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 16 आधारित OriginOS 6
कनेक्टिविटी Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS और USB 3.2 Gen 1 Type-C
सिक्योरिटी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर

Vivo X300 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Viva X300 and X300 Pro features

Vivo X300 में भी Pro मॉडल के समान चिपसेट, OS, बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं. बात अगर डिस्प्ले की करें तो इसमें 6.31 इंच का 1.5K (2,640×1,216 pixels) फ्लैट BOE Q10+ LTPO OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसके अलावा, इसके फोन में 6,040mAh की बैटरी दी गई है आपको बता दें कि यह हैंडसेट सिर्फ 190 ग्राम  है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा
पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा
Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च
Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च
Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे
'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे
LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड
एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड
RSMSSB VDO Admit Card 2025: राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स
राजस्थान वीडीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड rssb.rajasthan.gov.in पर कब होगा जारी? यहां जानें सारी डिटेल्स
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत
सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत
Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी
Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी
Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान
मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE