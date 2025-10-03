UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स

High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें
UPI New Rules In Hindi: सुरक्षा को मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए एनपीसीआई ने कलेक्ट रिक्वेस्ट की सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया है. इसके अलावा, अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूजर्स को QR कोड, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करना होगा. आइए इस नए फीचर के बारे में जानते हैं.
UPI New Rules In Hindi: आज के डिजिटल युग में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से भुगतान करना सबसे सरल और तेज माध्यम बन चुका है. करोड़ों छोटे-बड़े पेमेंट रोजाना यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं. इस डिजिटल क्रांति को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हाल ही में यूपीआई से जुड़े कई बड़े और अहम बदलावों की घोषणा की है. इन नियमों का सीधा असर करोड़ों यूजर्स की लेन-देन की आदतों और सुरक्षा पर पड़ेगा. तो आइए हम आपको यहां बताते हैं कि यूपीआई के इस नए फीचर के आने से यूजर्स को कितना फायदा होगा?
अब से केवल "पुश-बेस्ड पेमेंट" ही मान्य होंगे. यानी पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूजर्स को QR कोड, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करना होगा. यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है.
सुरक्षा को मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए एनपीसीआई ने कलेक्ट रिक्वेस्ट की सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया है. कई मामलों में इस सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था.
