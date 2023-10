Twitter down: दुनियाभर में डाउन हुआ ट्विटर, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

डीएनए हिंदी: दुनियाभर के इंटरनेट यूजर्स के लिए ट्विटर (Twitter) डाउन रहा. माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर यूजर्स ब्राउज नहीं कर पा रहे थे. लोगों की स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा आ रहा है, 'कैन नॉट रिट्रीव ट्वीट्स.' ट्विटर पर यह टेक्निकल ग्लिच काफी देर तक रही.

कुछ यूजर्स ने कहा कि ट्विटर पेज ही नहीं लोड रहा है. कुछ यूजर्स के लिए ऐप भी बार-बार क्रैश हो रहा था.ट्विटर पर आए दिन टेक्निकल ग्लिच की खबरें सामने आ रही हैं. दुनियाभर के लोग एलन मस्क को इस असुविधा के लिए कोस रहे थे.

डाउन डिटेक्टर के मुताबिक यह ग्लोबल आउटेज था. कई लोगों ने डाउन डिटेक्टर पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं. हजारों यूजर्स ने अपना अनुभव शेयर किया है. जैसे ही ट्विटर डाउन हुआ लोगों ने #TwitterDown भी ट्रेंड कराना शुरू कर दिया.



कहां किसे आ रही थी दिक्कत?

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक सबसे अधिक रिपोर्ट की गई समस्याओं में से, 42 प्रतिशत एप्लिकेशन में, 40 प्रतिशत वेबसाइट पर और शेष 18 प्रतिशत फीड पर आ रही थीं.

