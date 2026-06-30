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WhatsApp Update: व्हाट्सएप के नए फीचर पर Telegram ने ली चुटकी, क्या दोनों ऐप्स का यूजरनेम फीचर एक जैसा है? 

Whatsapp Username Feature: वॉट्सएप ने नया यूजरनेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है. व्हाट्सएप के इस नए यूजरनेम फीचर को लेकर टेलीग्राम ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक मीम शेयर कर चुटकी ले ली. इस पोस्ट में टेलीग्राम ने याद दिलाया है कि यह फीचर उनके प्लेटफॉर्म पर सालों से मौजूद है.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 30, 2026, 03:04 PM IST

WhatsApp Update: व्हाट्सएप के नए फीचर पर Telegram ने ली चुटकी, क्या दोनों ऐप्स का यूजरनेम फीचर एक जैसा है? 

Telegram Reaction on Whatsapp Username Feature (AI Image)

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Telegram Reaction on Whatsapp Username Feature: वॉट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मोबाइल नंबर, किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए उसका मोबाइल नंबर होना जरूरी होता है. लेकिन, अब मेटा के स्वामित्व वाले वॉट्सएप ने नया यूजरनेम  (Username) फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है. इससे होगा यह कि अब आप अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी सिर्फ यूजरनेम के जरिए चैट कर पाएंगे.

व्हाट्सएप द्वारा अपना नया 'यूजरनेम' फीचर पेश करने के बाद, टेलीग्राम ने अपने एक्स (ट्विटर) के जरिए मीम्स शेयर कर के व्हाट्सएप की मौज ली है. इस पोस्ट में टेलीग्राम ने याद दिलाया है कि यह सुविधा उनके प्लेटफॉर्म पर सालों से मौजूद है.  

व्हाट्सएप के नए फीचर पर Telegram ने ली मौज

दरअसल, जब व्हाट्सएप ने यूजरनेम फीचर लाने का ऐलान किया, तो टेलीग्राम ने एक्स (पहले ट्विटर) पर चुटकी ली, टेलीग्राम ने जवाब में लिखा, '2014 की बातें... यह मीम, iPhone 6 और Telegram पर यूजरनेम', यह फीचर उसके प्लेटफॉर्म पर करीब एक दशक से मौजूद है. 

क्या एक जैसा ही है इन दोनों ऐप्स का यूजरनेम फीचर?  

नहीं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का यूजरनेम फीचर पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं. टेलीग्राम में यूजरनेम फीचर एक पब्लिक पहचान (Public Identity) की तरह काम करता है. यानी कोई भी आपका Username सर्च करके आपको ढूंढ सकता है या फिर t.me/username लिंक से सीधे आपकी प्रोफाइल तक पहुंच सकता है. 

लेकिन, WhatsApp में यूजरनेम लाने का मकसद प्राइवेसी बढ़ाना है. कंपनी के मुताबिक, यह कोई पब्लिक डायरेक्टरी या सर्च सिस्टम नहीं बनाएगी. केवल Username जान लेने से हर कोई आपको आसानी से खोज नहीं पाएगा. सीधे तौर पर कहें तो WhatsApp का मॉडल Privacy-First है.  

Username Key सिस्टम 

सबसे खास बात यह है कि WhatsApp सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक नया Username Key सिस्टम भी बनाया है. अगर कोई यूजर चाहे तो वह यह एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑप्शन चालू कर सकता है. ऐसे में इसके बाद किसी नए शख्स को मैसेज भेजने के लिए सिर्फ यूजरनेम ही नहीं, बल्कि उस Key की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे अनजान लोगों के लिए संपर्क करना और मुश्किल हो जाएगा. 

रिजर्व कर लें अपना यूजरनेम 

WhatsApp के हेड कुणाल शाह ने X पर लिखा, "ग्लोबल रोलआउट से पहले WhatsApp जॉइन करें और अपना पसंदीदा यूजरनेम सुरक्षित कर लें. यह फीचर जल्द आएगा, जिससे फोन नंबर शेयर किए बिना अधिक प्राइवेट तरीके से लोगों से जुड़ सकेंगे.

Telegram Reaction on Whatsapp Username Feature (AI Image)

बता दें कि यूजरनेम फीचर आने के बाद कई मामलों में फोन नंबर दिखाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे बड़े ग्रुप में जोड़े जाने पर, पहली बार किसी नए व्यक्ति को मैसेज करते समय. इससे आपका फोन नंबर निजी रहेगा और केवल आपकी इच्छा होने पर ही दूसरे लोगों को दिखाई देगा.  

बता दें कि  यूजरनेम 3 से 35 कैरेक्टर का होगा. इसमें केवल a-z (छोटे अंग्रेजी अक्षर), 0-9 (अंक), डॉट (.) और अंडरस्कोर (_) का इस्तेमाल कर सकते हैं. हर यूजरनेम पूरी तरह यूनिक होगा और जरूरत पड़ने पर इसे बदला, हटाया या अपडेट भी कर पाएंगे.  

 

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