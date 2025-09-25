Add DNA as a Preferred Source
Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

जिस महिला के बच्चे न हों उसकी संपत्ति पर सास-ससुर का हक? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शादी करते ही...'

AIIMS CRE Result 2025: एम्स ने aiimsexams.ac.in पर जारी किया सीआरई का रिजल्ट, जानें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं?

Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

गीतों की कलम से संगीत की धुन तक का जुनून, कुछ यूं किया दीपक अग्रवाल ने अपना सफर तय

Anjeer Ka Pani: हड्डियां होंगी फौलाद जैसी मजबूत, बस रोज सुबह इस तरह पिएं अंजीर का पानी

Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक

Sharadiya Navratri 2025: कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

कन्या पूजन में कंजकों को देने के लिए बेस्ट हैं ये 7 उपहार, माता रानी का मिलेगा आशीर्वाद

टेक-ऑटो

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

ट्रेन में फोन चोरी होने पर तुरंत सिम और बैंक अकाउंट ब्लॉक करें. FIR दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर शिकायत करें. ये कदम आपको बड़े वित्तीय नुकसान और डेटा चोरी से बचाएंगे, इसलिए तुरंत कार्रवाई करें. इसमें जरा सी भी देरी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है.

Pragya Bharti

Updated : Sep 25, 2025, 02:45 PM IST

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय
ट्रेन का सफर आरामदायक और सुविधाजनक तो होता ही है, पर यह चोरों के लिए भी एक आसान ठिकाना बन जाता है, क्योंकि ट्रेन से फोन चोरी करने में उन्हें देर नहीं लगती है. चलती ट्रेन या स्टेशन पर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता है. जाहिर सी बात है, हमारे फोन में इतना सबकुछ डेटा होता है, हमारे यादगार पल से लेकर ऑफिस के जरूरी कामकाज तक, हर चीज स्मार्टफोन में होता है. आज के समय में फोन हमारा डिजिटल वॉलेट, निजी जानकारी का खजाना और बैंक अकाउंट का एक्सेस पॉइंट बन गया है. ऐसे में, फोन चोरी होने पर सबसे बड़ा खतरा वित्तीय नुकसान और निजी डेटा की चोरी का होता है. ऐसे में, घबराने या सदमे में रहने का समय नहीं होता, बल्कि तुरंत तेज और सही कार्रवाई करने की जरूरत होती है. अगर आप पहले से ही इससे बचने के उपाय जान लेंगे, तो मुसिबत आने पर आप भी नुकसान से बच सकते हैं. चलिए इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि ट्रेन में फोन चोरी होते ही आपको क्या करना चाहिए, जिससे नुकसान को कम किया जा सके और आपके डिवाइस को ट्रैक किया जा सके.

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें?

ट्रेन में फोन चोरी होने पर हर मिनट कीमती होता है. आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चोर आपके डेटा या बैंक अकाउंट तक न पहुंच सकें.

सिम कार्ड ब्लॉक कराएं

सबसे पहले, वहां पर मौजूद पैसेंजर की मदद से अपने मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर (जैसे जियो, एयरटेल, वीआई) के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपना सिम कार्ड तुरंत ब्लॉक करवा दें. सिम ब्लॉक होने से चोर आपके नंबर का इस्तेमाल OTP प्राप्त करने या किसी फ्रॉड के लिए नहीं कर पाएगा.

फोन को ट्रैक करें या डेटा मिटा दें

यदि आपका फोन एंड्रॉइड है तो 'Find My Device' और आईफोन है तो 'Find My iPhone' का उपयोग करें. यदि फोन ऑन हुआ और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई, तो आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं. अगर ट्रैक करना संभव न हो, तो रिमोटली फोन के सारे डेटा को इरेज कर दें.

आधिकारिक शिकायत दर्ज करें

कानूनी प्रक्रिया के बिना आप अपने फोन को ट्रैक या अनब्लॉक नहीं करा पाएंगे. ट्रेन में चोरी होने पर, आप यात्रा के दौरान आने वाले अगले स्टेशन पर GRP थाने में जाकर FIR दर्ज कराएं. अगर वहां सुविधा न हो, तो किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज करवाएं. FIR की एक कॉपी लेना बहुत जरूरी है.

CEIR पोर्टल पर शिकायत

भारत सरकार ने चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक और ब्लॉक करने के लिए CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल बनाया है. FIR कॉपी और अपने फोन का IMEI नंबर, जो बिल या बॉक्स पर होता है, उसका उपयोग करके इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. इससे आपका फोन देश के किसी भी नेटवर्क पर चलना बंद हो जाएगा.

